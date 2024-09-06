В ЖКХ проблема с кадрами

«Питерец.ру» сообщает, что работникам ЖКХ в Северной столице стали предлагать в среднем на 5 тыс. руб. больше. Таков рост в данной сфере за последний год. Однако ситуация с кадрами не вызывает особого оптимизма.

Сейчас конкуренция на вакансии ЖКХ составляет 3-4 человека на место, а это на грани нижнего уровня нормы . Ну а по некоторым профессиям и вовсе наблюдается дефицит. Например, на должность водителя спецтехники претендуют менее 2 соискателей. Даже на место сварщика с зарплатой около 100 тыс. руб. хотят устроиться не более 3 человек.

Похожая картина прослеживается и для других важных вакансий – в том числе, электромонтажников, водителей, дворников, инженеров-механиков. Кадровые проблемы объясняются тем, что петербуржцы считают сферу ЖКХ далеко не самой престижной.