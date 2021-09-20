Без тунца и лосося?

Пандемия оказала влияние на импорт рыбы и морепродуктов. Например, в Северной столице он упал на 27%. Из-за этого возникла опасность, что некоторые блюда исчезнут из петербургских ресторанов. В частности, людей взволновала нехватка тунца.

Своим мнением на этот счет поделились рестораторы. Некоторые эксперты считают, что перебои с тунцов возможны, но проблема решится. Кто-то уверен, что эту рыбу попытаются заменить на другую. Если же сделать это не получится, то тунца могут удалить из меню.

Но главной проблемой рестораторы видят возможное исчезновение дикого лосося, добываемого на Камчатке. В текущем году наблюдается его серьезная нехватка, а эта рыба играет важную роль в меню многих заведений.

«Питерец.ру» отмечает, что пандемия оказывает серьезное влияние на многие сферы. Ресторанный бизнес сильно пострадал, это касается возможности обслуживать клиентов и получать необходимые продукты.