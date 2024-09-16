Кому лучше не пить кофе?

«Питерец.ру» отмечает, что мифы о вредности кофе уже давно развенчаны, поэтому петербуржцы могут спокойно употреблять напиток, если делать это в умеренных количествах. Однако есть категории людей, кому все же лучше воздержаться от кофе.

Кардиолог Мария Лобова подчеркивает, что кофе может быть опасен для тех, кто страдает неконтролируемой гипертонической болезнью – в этом случае есть риск осложнений. Также кофе нельзя пить при инфаркте и нарушениях сердечного ритма.

Еще от напитка стоит воздержаться людям, которые страдают бессонницей и другими расстройствами сна. По словам медика, кофе может вызывать тревогу, головокружение и приводить к ухудшению самочувствия. Так что он подходит далеко не всем.