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Питерец.ру » Общество » Что пить в жару

Что пить в жару

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Какие напитки лучше не употреблять в жарку погоду?

Диетолог Маргарита Королева рассказала, как следует утолять жажду во время летней жары. В этот период рекомендуется отказаться от газировки и соков. Еще нужно воздержаться от кофе и алкогольных напитков.

Сладкая газвода и соки в пакетах не помогут. В них много сахара, в результате человек потом опять захочет пить. Кофе, энергетики и другие напитки с кофеином увеличивают нагрузку на сердце. Из-за этого могут возникнуть проблемы с давлением и сбои сердечного ритма.

Что касается холодного кофе, то у него такие же свойства, что у горячего напитка. Так что использование этого варианта даже не стоит рассматривать. Алкоголь в жару тоже может привести к проблемам с сердцем.

Лучше всего в этот период употреблять обычную воду. Причем Королева советует пить не менее 2,5 литров в день. Однако распределять ее нужно равномерно. Разумнее делать это в несколько приемов по 250-300 мл.

«Питерец.ру» отмечает, что проблема утоления жажды в жару актуальна для всех. Так что к рекомендациям специалиста стоит прислушаться.

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