Диетологи о чае и кофе

«Питерец.ру» отмечает, что в последние годы ведется немало дискуссий по поводу вредности и пользе кофе. Однако кофеин содержится и в чае, поэтому данный продукт тоже может оказывать позитивное или негативное влияние на наш организм.

Разобраться в данном вопросе помогла диетолог Ольга Цимбалова. По ее словам, чай и кофе могут причинить вред, но это происходит по-разному. Кофе придает бодрость, и на протяжении 2 часов человек не испытывает усталости. Но затем действие кофеина снижается, а энергетический запас заканчивается. В результате человеку нужна новая стимуляция, что может привести к зависимости от кофе.

Хотя в чае содержится больше кофеина, он не оказывает такого быстрого воздействия. Этот напиток усваивается более мягко, а выводится гораздо быстрее, чем кофе. Но от чая тоже может возникнуть зависимость. Также не рекомендуется пить чай натощак и сразу после еды. Еще не стоит пить более 2-4 чашек в день.