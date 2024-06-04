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Питерец.ру » Общество » Диетологи о чае и кофе

Диетологи о чае и кофе

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rg.ru
Какой напиток с кофеином может принести вред?

«Питерец.ру» отмечает, что в последние годы ведется немало дискуссий по поводу вредности и пользе кофе. Однако кофеин содержится и в чае, поэтому данный продукт тоже может оказывать позитивное или негативное влияние на наш организм.

Разобраться в данном вопросе помогла диетолог Ольга Цимбалова. По ее словам, чай и кофе могут причинить вред, но это происходит по-разному. Кофе придает бодрость, и на протяжении 2 часов человек не испытывает усталости. Но затем действие кофеина снижается, а энергетический запас заканчивается. В результате человеку нужна новая стимуляция, что может привести к зависимости от кофе.

Хотя в чае содержится больше кофеина, он не оказывает такого быстрого воздействия. Этот напиток усваивается более мягко, а выводится гораздо быстрее, чем кофе. Но от чая тоже может возникнуть зависимость. Также не рекомендуется пить чай натощак и сразу после еды. Еще не стоит пить более 2-4 чашек в день.

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