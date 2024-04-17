Когда кофе оказывается вреден?

Миф о вреде кофе давно развенчан – сам по себе, этот напиток не оказывает негативного воздействия на здоровье человека. При правильном употреблении кофе не представляет какой-либо опасности.

Однако эксперты предупреждают о его влиянии на состояние костей и зубов. По словам нутрициолога Елены Владимировой, здоровым людям нельзя пить более 4 чашек кофе в сутки, беременным же – максимум 2.

Еще следует быть осторожными при повышенном давлении. В этом случае не нужно употреблять продукты с кофеином перед тренировками, баней и сауной, а также при другой физической активности.

«Питерец.ру» отмечает, что в последние годы многие специалисты стали высказываться о пользе кофе или как минимум отвергать вредность этого напитка. Но это не значит, что теперь его можно пить в неограниченных количествах.