Покупка квартиры в Москве

Желающие купить квартиру в Москве совершают выгодную сделку. Они решают проблему собственного жилья, а также приобретают привлекательный актив. Квартиры в столице пользуются спросом. Так что в случае необходимости ее можно будет продать или сдать в аренду.

Вторичный рынок или новостройки

Сначала определитесь с вариантом жилой недвижимости. Какую именно квартиру вы намерены покупать – в новостройках или на вторичном рынке? Все зависит от личных предпочтений.

Вариант с новостройками актуален, если вы готовы подождать. Такую квартиру можно приобрести по выгодной стоимости. Однако здесь все зависит от конкретного проекта. Еще важно иметь дело с надежным застройщиком.

Жилье на вторичном рынке выгодно тем, что вы сможете сразу же въехать в такую квартиру. На рынке недвижимости существует множество вариантов. Так что покупатель может подыскать себе подходящий.

Другие особенности

Большую роль при выборе квартиры играют и другие факторы:

стоимость;

район;

количество комнат;

площадь;

планировка;

этаж;

отделка

и многое другое.

Предположим, вас интересуют квартиры на Волоколамском шоссе Москва. Логично, что в этом случае вы станете рассматривать только такие варианты. Если же вы допускаете вариативность, то не будете ограничивать свой выбор каким-то одним районом.

Количество комнат и площадь тоже становится определяющим моментом. Если вы ищете просторную «двушку», то не согласитесь на 1-комнатную. В вопросах планировки обычно все сводится к категории «нравится/не нравится».

Этаж, наличие или отсутствие ремонта тоже влияют на решение о покупке. Многое зависит и от инфраструктуры района. Например, семьям с детьми важно, чтобы рядом была школа, детский сад, поликлиника и прочие объекты.

Важные и второстепенные критерии

При выборе квартиры определите, какие нюансы будут для вас важными и второстепенными. Жилье должно соответствовать выбранным вами критериям. Это может быть количество комнат, ценовой диапазон, особенности расположения дома, определенный район. Все зависит от того, какая именно квартира вам необходима.

Второстепенные критерии будут здесь не так важны. Предположим, наличие отделки или расположение дома рядом с метро для вас не принципиально. Вы готовы рассмотреть квартиры, которые не отвечают этим второстепенным требованиям.

Реальность

Поиск идеального варианта лишен какого-либо смысла. Такие квартиры встречаются крайне редко. Поэтому нужно реалистично подходить к поиску жилья, отталкиваясь от наиболее значимых для вас факторов.