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Питерец.ру » Общество » Дорожные работы с полным перекрытием съезда на развязке КАД с Приморским шоссе продлеваются до 3 сентября

Дорожные работы с полным перекрытием съезда на развязке КАД с Приморским шоссе продлеваются до 3 сентября

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Опубликовал: Вадик Котов
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Яндекс
Дорожные работы с полным перекрытием съезда на развязке КАД с Приморским шоссе продлеваются до 3 сентября

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщаетследующее.

​«В связи с производственной необходимостью подрядной организацией
принято решение продлении сроков производства работ по устройству свайного фундамента шумозащитного экрана на съезде с внутреннего кольца КАД на Приморское шоссе в направлении станций Петербургского метрополитена «Беговая», «Черная речка» и «Старая Деревня» до 3 сентября. Ежедневно, в ночное время суток, в период времени с 22:00 до 06:00 движение по съезду будет полностью перекрыто» -сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

​Ранее окончание работ было запланировано на 30августа.

Генеральный подрядчик: АО «ВАД».

​ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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