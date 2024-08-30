Дорожные работы с полным перекрытием съезда на развязке КАД с Приморским шоссе продлеваются до 3 сентября

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщаетследующее.

​«В связи с производственной необходимостью подрядной организацией

принято решение продлении сроков производства работ по устройству свайного фундамента шумозащитного экрана на съезде с внутреннего кольца КАД на Приморское шоссе в направлении станций Петербургского метрополитена «Беговая», «Черная речка» и «Старая Деревня» до 3 сентября. Ежедневно, в ночное время суток, в период времени с 22:00 до 06:00 движение по съезду будет полностью перекрыто» -сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

​Ранее окончание работ было запланировано на 30августа.

Генеральный подрядчик: АО «ВАД».

​ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.