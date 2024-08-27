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Питерец.ру » Общество » Мошенники стали чаще нападать на знаменитых людей

Мошенники стали чаще нападать на знаменитых людей

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Freepik
В Сбере зафиксировали рост количества атак мошенников на популярных людей. У этого может быть несколько причин.

Сбер фиксирует рост активности телефонных мошенников в отношении звезд шоу-бизнеса, а также других публичных персон.

"Звoнки поступают звeздам шоу-бизнеса, высокoпоставленным персонам, а тaкже деятелям образования и нaуки. За последний мeсяц известно около десятка успeшных случаев хищeния, некоторые из них стали пyбличными", - говорится в сообщении пресс-службы банка.

Сотрудники службы кибepбезопасности Сбера проводят cистемную работу по выявлению мошeннических номеров, с которых злоумышлeнники обзвaнивают россиян. Все номера попадают в cпециальную базу. С начала года Сбер предoтвратил мошеннические операции на cумму 180 млрд рублей, в том чиcле хищения со счетов известных публичных пepсон. 
Рост активности телефонных мошенников в отношении звезд шоу-бизнеса и других публичных персон, в первую очередь, связан с доступностью информации о них в публичном пространстве, считает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Тут мошенникам не нужно даже покупать информацию в даркнете. Публичные люди часто делятся своей жизнью в социальных сетях, участвуют в различных публичных мероприятиях, дают интервью, что делает их легкими целями для мошенников. Злоумышленники могут использовать информацию о личной жизни и профессиональной деятельности звезд для создания правдоподобных легенд и схем. Кроме того, суммы, которые могут быть выманены у таких людей, зачастую значительно превышают те, на которые могут рассчитывать мошенники при работе с обычными гражданами», - отметил депутат.

Также стоит учитывать, что у многих знаменитостей насыщенный график, постоянные перелеты, участие в съемках и концертах, что делает их более уязвимыми для стрессовых ситуаций. В таких условиях они могут не сразу распознать обман, особенно если мошенники используют психологическое давление, угрожая серьезными последствиями в случае невыполнения их требований, добавил депутат.

«Наконец, рост числа таких случаев может быть связан с тем, что мошенники видят успешные примеры своих «коллег». В эпоху цифровизации информация об "удачных" мошеннических схемах быстро распространяется, и другие преступники перенимают этот опыт, адаптируя его. Поэтому не исключено, что в ближайшее время активность мошенников в этой сфере будет только увеличиваться, если не принимать дополнительные меры по защите личных данных и повышению осведомленности граждан о подобных угрозах», - считает Немкин.

Для того, чтобы защитить себя от мошенников в интернете, необходимо соблюдать несколько ключевых правил, напомнил депутат.

«Во-первых, всегда проверяйте достоверность источников, с которыми взаимодействуете. Это касается как интернет-магазинов, так и социальных сетей, и электронных писем. Используйте официальные сайты и приложения, избегайте кликов по подозрительным ссылкам и всегда обращайте внимание на мелкие детали, такие как орфография и структура URL-адреса. Во-вторых, используйте сильные и уникальные пароли для разных учетных записей. Мошенники часто пытаются взломать аккаунты, используя утечки данных или подбор паролей. Регулярное обновление паролей, использование двухфакторной аутентификации и менеджеров паролей значительно снижает риск взлома», - рассказал он.

Также будьте бдительны и не доверяйте сомнительным предложениям, особенно если они кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой, предупредил парламентарий. Мошенники часто используют приемы социальной инженерии, такие как фальшивые акции, лотереи или просьбы о помощи. Прежде чем вступать в любые финансовые отношения или делиться личными данными, убедитесь в надежности собеседника.

Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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