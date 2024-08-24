Где проведут осенний отпуск петербуржцы?

«Питерец.ру» сообщает, что среди жителей СПб опрос относительно отпуска осенью. Отдохнуть в этот период намереваются 44% респондентов. Остальные же будут работать. 15% петербуржцев останутся в период отпуска дома, 9% проведут это время на даче.

Лишь 13% хотят отправиться в поездку внутри страны, а отдохнут за границей 7% респондентов. 50% петербуржцев вообще не планируют отдыхать осенью. 6% не определились в данном вопросе, поэтому не имеют конкретных планов.

Что касается востребованных российских направлений, петербуржцы предпочитают ехать в Краснодарский край, на Кавказ и в один из городов Золотого кольца. Среди зарубежных наибольшей популярности пользуются турецкое, египетское и таиландское направление.