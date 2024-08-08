Какие профессии наименее востребованы в СПб?

«Питерец.ру» сообщает, что специалисты сервиса HH сформировали рейтинг профессий, которые менее всего востребованы в Петербурге. Например, швейные предприятия не привлекают утюжильщиц.

Для такой профессии опыт не требуется, но нужна очень большая выносливость. Чаще всего, на производствах нет отдельного человека, а тепловую обработку тканей осуществляют другие сотрудники, делая это по очереди, поскольку сложно заниматься такой работой более 2 часов.

Также редко ищут мастеров по ремонту фар. За прошедший месяц было зафиксировано только 5 вакансий по данной работе. Это объясняется тем, что сотрудники автомастерских обычно являются универсалами, способными решать различные задачи – в том числе, ремонтировать автомобильные фары.

Кроме того, редко ищут сортировщиков отходов. Это обусловлено слабым развитием сортировки – не все предприятия, которые вывозят отходы, уже перешли на режим их сортировки.