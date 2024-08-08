ента новостей

09:32
Какие профессии наименее востребованы в СПб?
09:25
В Колпино мигрант избил и изнасиловал женщину
09:16
В Луге полуторагодовалый мальчик выжил после падения из окна 7-го этажа
08:11
В Ленобласти на Киевском шоссе в ДТП погибли три человека
01:19
Олимпиада – 2024: волейболист «Зенита» Женя Гребенников вместе со сборной Франции – в финале после победы в трёх сетах над Италией
20:43
В Ленобласти стартует комплексное развитие Старой Ладоги
19:43
Сборная Польши стала первым финалистом Олимпийского мужского волейбольного турнира: матч с американцами завершился победой команды Вильфредо Леона на тай-брейке
13:54
Единороссы вручили жителям Петербурга награды за оказание помощи участникам СВО
13:01
В Ленобласти завершился ремонт трех участков региональной трассы между Юкками и Кузьмолово
12:42
В Петербурге 19 августа стартует вакцинация от гриппа
12:36
В Ленобласти с погоней задерживали 17-летнего подростка на «жигулях»
10:33
На Мурманском шоссе водитель «Ауди» стрелял по самосвалу
10:25
В Московском районе поймали курьера телефонных мошенников
10:16
В Невском районе поймали курьера телефонных мошенников
09:42
Работа бара приостановлена из-за случаев отравления
09:23
Город потратит 680 миллионов на противогололедные реагенты
08:36
Мы лидируем по низкой безработице
08:34
Проблему собак нужно решать!
00:53
Кубинец Михаин Лопес стал пятикратным Олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе, победив в финале спортсмена из Чили
21:20
На Олимпийском баскетбольном турнире состоялись три матча 1/4 финала: Германия победила Грецию, Сербия в овертайме пересилила Австралию, а Франция обыграла Канаду
20:31
Олимпиада – 2024: великолепный камбэк французов в четвертьфинале со сборной Германии и уверенная победа США над Бразилией
17:01
На КАД между развязками с Выборгским шоссе и Парашютной улицей до 1 ноября перекроют одну полосу
15:36
Доллар стал для петербуржцев «фиолетовым»
13:00
На южном полукольце «Лада» дорожного надзора сбила лошадь с наездницей
12:22
Депутат предложил штрафовать за номера без триколора
12:01
На трассе «Гатчина-Ополье» иномарка сбила 17-летнего велосипедиста
11:25
В Ленобласти мост через Свирь разведут для прохода вверх по реке яхты «Хортица»
11:18
В Гатчине ищут стрелка ро рейсовому автобусу
11:12
В Тихвине задержали мигранта, подозреваемого в изнасиловании женщины
10:54
В Невском районе поймали налетчика на магазин
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Какие профессии наименее востребованы в СПб?

Какие профессии наименее востребованы в СПб?

0
9
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
bryansknovosti.ru
По каким профессиям наблюдается малое количество вакансий на рынке труда Северной столицы?

«Питерец.ру» сообщает, что специалисты сервиса HH сформировали рейтинг профессий, которые менее всего востребованы в Петербурге. Например, швейные предприятия не привлекают утюжильщиц.

Для такой профессии опыт не требуется, но нужна очень большая выносливость. Чаще всего, на производствах нет отдельного человека, а тепловую обработку тканей осуществляют другие сотрудники, делая это по очереди, поскольку сложно заниматься такой работой более 2 часов.

Также редко ищут мастеров по ремонту фар. За прошедший месяц было зафиксировано только 5 вакансий по данной работе. Это объясняется тем, что сотрудники автомастерских обычно являются универсалами, способными решать различные задачи – в том числе, ремонтировать автомобильные фары.

Кроме того, редко ищут сортировщиков отходов. Это обусловлено слабым развитием сортировки – не все предприятия, которые вывозят отходы, уже перешли на режим их сортировки.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

23-07-2020, 08:40
Необычные вакансии
28-03-2024, 08:21
Вырос спрос на работников общепита
24-05-2021, 11:15
Кто востребован?
24-02-2023, 09:52
Они хотят работать по вечерам
20-03-2020, 07:54
Отношение к удаленной работе
1-06-2024, 09:43
Как зарабатывают студенты?

Происшествия на дорогах

0
44
Сегодня, 08:11
В Ленобласти на Киевском шоссе в ДТП погибли три человека
0
286
6-08-2024, 13:00
На южном полукольце «Лада» дорожного надзора сбила лошадь с наездницей
0
181
6-08-2024, 12:01
На трассе «Гатчина-Ополье» иномарка сбила 17-летнего велосипедиста
0
204
5-08-2024, 16:56
В Отрадном в ДТП с грузовиком пострадали два человека
Наверх