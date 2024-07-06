Какова норма воды в жару?

«Питерец.ру» отмечает, что жаркая погода приводит к обезвоживанию организма. Не зря врачи советуют употреблять больше воды в такую погоду. По словам медицского специалиста Андрея Тяжельникова, в жару нам требуется 150 мл жидкости каждый час.

Важно, чтобы запасы воды в организме пополнялись, иначе могут возникнуть проблемы. В целом конкретный объем жидкости зависит от индивидуальных особенностей человека. При этом суточная норма примерно составляет 30-40 мл на 1 кг веса. Но в жару надо пить каждый час, даже если не испытываешь жажды.

Также эксперт призвал не выходить на улицу в жаркую погоду. В такие дни лучше воздержаться от прогулок с 10 до 17 часов. Еще не стоит употреблять алкогольные напитки, а из еды – рекеомендуется отдавать предпочтение легко усваиваемой пище.