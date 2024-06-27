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Питерец.ру » Общество » Волонтеры Молодой гвардии организовали для мариупольских школьников встречу с титулованными спортсменами

Волонтеры Молодой гвардии организовали для мариупольских школьников встречу с титулованными спортсменами

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Единая Россия
Выпускники школ столицы Приазовья пообщались с победителями Спортивных игр стран БРИКС

Волонтёры «Молодой Гвардии Единой России» провели в детском оздоровительном лагере «Дружных» тематическую встречу «Наши спортсмены – наша гордость!». Выпускники мариупольских школ, которые сейчас проживают в лагере в ожидании праздника «Алые паруса», смогли пообщаться с титулованными российскими спортсменами – призерами и победителями Пятых Спортивных игр стран БРИКС, прошедших в июне в Казани.

Во встрече приняли участие спортсменка петербургской школы высшего спортивного мастерства по легкой атлетике Любовь Дубровская, лидировавшая в беге на 5000 метров, спортсменка школы олимпийского резерва «Невская волна» Анна Конаныхина, завоевавшая золото по прыжкам в воду, а также бронзовый призёр Игр в беге на 200 метров,  воспитанница петербургской школы высшего спортивного мастерства по легкой атлетике Вера Филатова.

Спортсменки прокомментировали свои выступления на Играх и ответили на вопросы ребят.

«Спортивные состязания прошли в условиях политического и санкционного давления на нашу страну и спорт. Мы гордимся наши спортсменами! Они показали высокий профессиональный уровень и хорошие спортивные результаты. А самое главное – у них есть внутреннее желание выступать за свою страну, за наш флаг и гимн», – подчеркнул один из организаторов встречи, руководитель «Молодой Гвардии» Приморского района Андрей Блинов.

Волонтеры МГЕР регулярно проводят досуговые мероприятия для гостящей в Северной столице молодежи из новых регионов России и Белгородской области. Петербургские молодогвардейцы также участвуют в гуманитарных миссиях молодежной организации на Донбассе, собирают и передают в город-побратим Мариуполь гуманитарную помощь.

Источник: Единая Россия
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