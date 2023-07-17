Мариупольских школьников в лагере «Дружных» навестили с подарками

В детском оздоровительном лагере «Дружных», который расположен в сосновом бору Курортного района, продолжается «петербургское лето» мариупольских школьников. Третья смена «Чадоград – территория мастеров» приняла около 400 ребят с 20 наставниками. В минувшие выходные в гостях у «Чадограда» побывали депутаты-единороссы Законодательного Собрания Петербурга Александр Ходосок и Юрий Гладунов, а также петербургские молодогвардейцы.
Депутаты пообщались с наставниками, педагогами и самими ребятами, обсудили, что ещё необходимо для интересного, полноценного детского отдыха.
Тематика лагерной смены предполагает, что каждый может попробовать себя в творческих профессиях: побыть блогером, актёром, художником, архитектором. Среди юных мариупольцев есть участники танцевальных коллективов Мариуполя «Вдохновение», «Светлячки» и «Форсаж». Развить творческие таланты теперь им помогают петербургские актеры, хореографы и режиссеры. А шефствуют над сменой педагоги двух петербургских школ – № 47 Петроградского района и № 261 Кировского района.
Директор 47-й школы Марина Обухова отметила, что широкий круг привлеченных наставников, по сути, отражает срез всей культурной жизни Северной столицы.
Своё место в этом калейдоскопе творчества и культурных активностей займут книги, ведь Петербург – самый читающий город России.
Активисты «Молодой Гвардии Единой России» в минувшие выходные передали в «Чадоград» 70 килограммов книг. Это художественная, познавательная литература, а также исторические мемуары. В лагере «Дружных» появится собственная библиотека. Руководитель проекта МГЕР «Культурная страна» Денис Жгунов сообщил, что новая партия книг прибудет в лагерь в ближайшее время.
В загородных и оздоровительных лагерях Северной столицы по приглашению губернатора Александра Беглова нынешним летом отдохнут 2500 детей из Мариуполя и других городов ДНР – почти на тысячу больше, чем годом ранее. Ожидается пять летних смен.
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