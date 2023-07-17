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Питерец.ру » Общество » Мариупольских школьников в лагере «Дружных» навестили с подарками

Мариупольских школьников в лагере «Дружных» навестили с подарками

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Единая Россия
Арбузы, фрукты и десяти томов книг: единороссы и молодогвардейцы навестили с подарками лагерь «Дружных»

В детском оздоровительном лагере «Дружных», который расположен в сосновом бору Курортного района, продолжается «петербургское лето» мариупольских школьников. Третья смена «Чадоград – территория мастеров» приняла около 400 ребят с 20 наставниками. В минувшие выходные в гостях у «Чадограда» побывали депутаты-единороссы Законодательного Собрания Петербурга Александр Ходосок и Юрий Гладунов, а также петербургские молодогвардейцы.

«Посетили детей, которые находятся на отдыхе по приглашению нашего губернатора. Здесь сейчас 397 детей. Мы посмотрели, какие для них организованы мастер-классы, приняли участие вместе с ними в некоторых викторинах, а также привезли им фрукты, арбузы, дыни, чтобы они могли получать полный комплект витаминов для здоровья», – рассказал Александр Ходосок.

Депутаты пообщались с наставниками, педагогами и самими ребятами, обсудили, что ещё необходимо для интересного, полноценного детского отдыха.

Тематика лагерной смены предполагает, что каждый может попробовать себя в творческих профессиях: побыть блогером, актёром, художником, архитектором. Среди юных мариупольцев есть участники танцевальных коллективов Мариуполя «Вдохновение», «Светлячки» и «Форсаж». Развить творческие таланты теперь им помогают петербургские актеры, хореографы и режиссеры. А шефствуют над сменой педагоги двух петербургских школ – № 47 Петроградского района и № 261 Кировского района.

Директор 47-й школы Марина Обухова отметила, что широкий круг привлеченных наставников, по сути, отражает срез всей культурной жизни Северной столицы.

«Мы бы не смогли каждый день организовывать детям праздник, если бы не было рядом с нами друзей. Это студенты и педагоги РГПУ имени Герцена, которые проводят флешмобы, танцевальные мастерские, учат ребят правильно проводить разминку. К нам присоединился Александринский театр, и ребята получают первые азы театрального мастерства. Их учат в системе скрэтчинга и каллиграфии создавать своими руками замечательные полотна-сувениры, которые они увезут в память о Санкт-Петербурге. У нас работают хореографы, у нас работают педагоги-спортсмены – наша смена творческая», – сказала директор шефствующей школы.

Своё место в этом калейдоскопе творчества и культурных активностей займут книги, ведь Петербург – самый читающий город России.

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» в минувшие выходные передали в «Чадоград» 70 килограммов книг. Это художественная, познавательная литература, а также исторические мемуары. В лагере «Дружных» появится собственная библиотека. Руководитель проекта МГЕР «Культурная страна» Денис Жгунов сообщил, что новая партия книг прибудет в лагерь в ближайшее время.

«Библиотека, которая откроется на базе лагеря «Дружных», разнообразит детский досуг. Детям, проживающим на новых территориях, важно изучать русскую культуру, а книги – отличная возможность лучше узнать нашу страну, традиции и обычаи», – отметил федеральный координатор «Молодой Гвардии» по СЗФО Александр Маликов.

В загородных и оздоровительных лагерях Северной столицы по приглашению губернатора Александра Беглова нынешним летом отдохнут 2500 детей из Мариуполя и других городов ДНР – почти на тысячу больше, чем годом ранее. Ожидается пять летних смен.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Единая Россия
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