В центре водных видов спорта «Невская волна» отремонтировали прыжковый бассейн

На улице Джона Рида завершились работы по восстановлению прыжковой чаши водного спортивного центра «Невская волна».

Еще в 2021 году в прыжковой чаше 25-метрового бассейна были обнаружены протечки, поэтому было принято решение установить специальный вкладыш из нержавеющей стали, обеспечивающий абсолютную герметичность конструкции.

Ремонтные работы начались в июне 2023 года и успешно завершились к сентябрю того же года. После этого спортсмены смогли возобновить свои регулярные тренировки, полностью доверяя безопасности прыжковой чаши.

В составе водного спортивного комплекса «Невская волна» также находится спортивная школа олимпийского резерва, где тренируются и совершенствуются водные навыки молодые спортсмены. Воспитанники этой школы уже стали победителями и призерами России и Европы, а также имеют опыт участия в Олимпийских играх.

В настоящее время в спортивной школе тренируются более 1200 человек, в том числе 206 спортсменов отделения по прыжкам в воду. Более 90% состава петербургской сборной образуют спортсмены, вышедшие из этой школы, а некоторые из них также представляют Россию на международных соревнованиях.