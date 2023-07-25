Мариупольские школьники приехали в Петербург отдохнуть в оздоровительном лагере «Дружных»

Около 400 юных жителей Мариуполя приехали в Санкт-Петербург, чтобы отдохнуть в оздоровительном лагере «Дружных» в поселке Молодежное Курортного района.

По традиции мариупольских школьников на железнодорожном вокзале Зеленогорска встречали депутаты фракции «Единой России» в петербургском Заксобрании — Александр Ходосок, Константин Чебыкин и Юрий Гладунов. Парламентарии помогли детям донести вещи до автобусов и пожелали им интересного и полезного пребывания в Северной столице.

«Для ребят запланированы творческие занятия, спортивные соревнования, образовательные программы. Юных мариупольцев также ждут экскурсии по многим знаковым для Северной столицы туристическим местам», — рассказал Александр Ходосок.

В загородных и оздоровительных лагерях Северной столицы по приглашению губернатора Александра Беглова нынешним летом отдохнут 2500 детей из Мариуполя и других городов ДНР – почти на тысячу больше, чем годом ранее. Ожидается пять летних смен.

Напомним, что Санкт-Петербург и Мариуполь стали городами-побратимами в июне 2022 года. Сейчас Северная столица помогает мариупольцам с восстановлением образовательной, социальной, культурной и транспортной инфраструктуры, а также жилищным строительством.