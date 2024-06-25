В Петербурге стартовал проект для поисковиков «Небо Родины»

В молодежном пространстве «Гараж» для участников проекта «Небо Родины» прошел обучающий семинар по работе с историко-архивными источниками.

Со вступительным словом выступила председатель регионального отделения Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» в городе Санкт-Петербург Кристина Соболева. Она рассказала о проекте «Небо Родины» и мероприятиях, которые запланированы в рамках его реализации.

Семинар провели командир отряда специального поиска «Крылья Родины» Виктор Соболев и специалист по авиации Ленинградского и Волховского фронтов, участник поискового отряда «Крылья Родины» Константин Тарасов. Они рассказали поисковикам об особенностях архивных исследований и правилах ведения поисковых работ на местах падения самолетов.

«Всё это делается ради того, чтобы с почестями похоронить пропавшего без вести во время войны солдата. Эта работа требует огромных сил целой команды поисковиков, большого количества ресурсов и времени. Но это важно. Бережное отношение к истории, к памяти о людях, которые отдали жизни, защищая Родину – одна из самых главных задач, стоящая перед потомками», – отметили поисковики в социальных сетях.

Впереди участников проекта «Крылья Родины» ждет еще много мероприятий: поход по местам боевой славы во Всеволожский район, а также установка памятного знака на месте крушения МиГ-3. Истребитель пилотировал старший лейтенант Николай Леонтьевич Грунин. Он погиб в воздушном бою 16 сентября 1942 года.

Для участия в проекте приглашается молодежь Санкт-Петербурга и Ленинградской области. По вопросам обращаться в региональное отделение «Поискового движения России».