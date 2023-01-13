Кофе не только бодрит

«Питерец.ру» отмечает, что употребление кофе дает организму чувство бодрости. Однако такое происходит не всегда. По словам диетолога Ольги Переваловой, на некоторых людей кофе может действовать успокаивающе.

Это расходится с распространенной идеей, что кофеин должен бодрить. Но таково реальное положение вещей. Перевалова подчеркивает, что все зависит от генетических особенностей человека. Так что здесь нет ничего странного.

За усвоение кофеина отвечает ген, который работает по-разному. Некоторым людям достаточно одной кружки, чтобы взбодриться. Другие же могут пить по 2-3 кружки в день. Есть группа людей, у которых кофе и вовсе вызывает чувство сонливости. Это обусловлено повышенной чувствительностью к теобромину.