Поздравляем с 321-й годовщиной основания Санкт Петербурга

От всей души поздравляем вас с Днем рождения нашего любимого города!

Сегодня Санкт-Петербургу исполнился 321 год.

Великий город был создан по воле Петра как имперская и морская столица. С первых дней Санкт-Петербург стал промышленным, научным и культурным центром новой России, форпостом на северо-западных рубежах.

Город парков и садов, великолепной архитектуры, он был призван восхищать и удивлять весь мир.

История показала – Указы и начинания Петра Первого, всё, о чем он мечтал, что любил и защищал, всё воплотилось в жизнь.

В этом году мы вместе со всей страной отмечаем 300-летие Российской Академии наук и Санкт-Петербургского государственного университета, основанных Петром.

320 лет исполнилось Городу воинской славы Кронштадту. Город-крепость три века охраняет морские ворота Петербурга. Сегодня по поручению Президента России в Кронштадте реализуется масштабный проект комплексного развития и создания исторического парка «Остров фортов».

Одним из главных событий года стало празднование 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Мы свято чтим подвиг защитников – воинов и мирных жителей, заботимся о ветеранах.

Мы поддерживаем участников специальной военной операции и их семьи. Вместе с воинами всей России они продолжают дело победителей – дедов и прадедов. Они отстаивают право жить в свободной и независимой стране, сражаются со злом нацизма.

Петербург открытый и гостеприимный город. Мы рады сотрудничеству со всеми, кто готов выстраивать равные партнерские отношения. Мы всегда готовы протянуть руку помощи тем, кто в ней нуждается. Сегодня петербуржцы всем сердцем поддерживают новые регионы России, город-побратим Мариуполь.

Санкт-Петербург бережно хранит свое историческое наследие и одновременно стремится в будущее, идет в авангарде преображения России. В городе реализуются прорывные проекты, закладывается фундамент развития на десятилетия. Инновации, высокие технологии, новые центры науки, туризма – это Петербург 21-го века. Благоустроенный, зеленый, удобный для каждого жителя мегаполис.

Все наши успехи и достижения – это результат огромного труда всех ленинградцев-петербуржцев.

Мы – вместе. Мы гордимся Санкт-Петербургом, его традициями.

Желаем всем яркого праздника, здоровья, удачи и благополучия!

С Днем города!

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов

Председатель Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга А.Н. Бельский