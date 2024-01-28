В Ленобласти открыли Мемориал в память о мирных жителях СССР – жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны

Вчера в Гатчинском районе Ленинградской области открыли Мемориал в память о мирных жителях СССР – жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов, в день 80-летия освобождения Ленинграда от блокады, президент России Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Владимир Путин и Александр Лукашенко возложили цветы к зажжённому здесь Вечному огню. После чего в сопровождении помощника Президента, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского, директора Службы внешней разведки, председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина, полномочного представителя Президента в СЗФО Александра Гуцана и губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко лидеры двух стран осмотрели центральную композицию мемориала.

«Эти преступления были совершены не на полях сражений. Массовые убийства безоружных и беззащитных стариков, женщин, детей, инвалидов были продуманными, системными карательными акциями.

Из общего числа потерь, которые понёс Советский Союз в годы Великой Отечественной войны, более половины составили именно мирные жители. И это убедительное доказательство того, что нацисты и их сателлиты воевали не с политическим режимом или идеологией – нет. Их целью были богатейшие природные ресурсы, территории нашей страны и физическое уничтожение большинства граждан. Остальным они уготовили роль рабов, лишённых родной культуры, традиций и языка», — сказал Владимир Путин на открытии Мемориала.

«Мы сделаем всё – всё, чтобы пресечь и окончательно искоренить нацизм. Последователи нацистских палачей, как бы они себя сегодня ни называли, обречены. И ничто не сможет остановить стремление миллионов людей не только в нашей стране, но и на всей планете к подлинной свободе, к справедливости, миру и безопасности. Светлая память всем, всем погибшим. Слава советскому солдату, сокрушившему нацизм!», — подчеркнул глава государства.

С инициативой создания Мемориального комплекса в декабре 2020 года выступили Российское военно-историческое и Российское историческое общества.

В основе мемориала находится 47-метровая стела, на вершине которой фигура матери с детьми. У подножия — 150 барельефов реальных людей со всех регионов России. В их честь горит Вечный Огонь.

«У нас был спор, какой должна быть главная фигура мемориала — фигура женщины, которая пытается спасти в последний момент не столько себя, сколько своих детей. Высказывали мысль, что это должна быть женщина в возрасте, согнутая от бед, от тревог, закутанная в платок, но мы решили, и, огромное спасибо С.Е. Нарышкину и В.Р. Мединскому, которые поддержали эту идею, что должна быть молодая женщина, с маленькими детьми, и в этом — трагизм ситуации. Фигуры на Мемориале — это фигуры реальных людей, это отражение 35 из тех 200 историй, которые были отобраны нашим выборгским архивом, о реальных людях, которые пострадали, были зверски замучены, убиты, сожжены, повешены, расстреляны нацистами. Когда мы шли вокруг памятника, и слушали рассказ об этих трагедиях, у всех наворачивались слезы. Владимир Владимирович, когда уже возвращался после осмотра монумента, развернулся, с дальней точки посмотрел на памятник и сказал, что это великий памятник.

Это дань памяти тех, кто не мог сам за себя постоять, но они морально стояли за свою страну, за свои идеалы, за свои семьи, за своих родных и близких. Это очень сильный памятник, памятник, у которого будет очень сильная история, я в этом уверен», — поделился губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.