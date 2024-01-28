В Ленобласти открыли Мемориал в память о мирных жителях СССР – жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны

Вчера в Гатчинском районе Ленинградской области открыли Мемориал в память о мирных жителях СССР – жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов, в день 80-летия освобождения Ленинграда от блокады, президент России Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.
Владимир Путин и Александр Лукашенко возложили цветы к зажжённому здесь Вечному огню. После чего в сопровождении помощника Президента, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского, директора Службы внешней разведки, председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина, полномочного представителя Президента в СЗФО Александра Гуцана и губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко лидеры двух стран осмотрели центральную композицию мемориала.
Из общего числа потерь, которые понёс Советский Союз в годы Великой Отечественной войны, более половины составили именно мирные жители. И это убедительное доказательство того, что нацисты и их сателлиты воевали не с политическим режимом или идеологией – нет. Их целью были богатейшие природные ресурсы, территории нашей страны и физическое уничтожение большинства граждан. Остальным они уготовили роль рабов, лишённых родной культуры, традиций и языка», — сказал Владимир Путин на открытии Мемориала.
С инициативой создания Мемориального комплекса в декабре 2020 года выступили Российское военно-историческое и Российское историческое общества.
В основе мемориала находится 47-метровая стела, на вершине которой фигура матери с детьми. У подножия — 150 барельефов реальных людей со всех регионов России. В их честь горит Вечный Огонь.
Это дань памяти тех, кто не мог сам за себя постоять, но они морально стояли за свою страну, за свои идеалы, за свои семьи, за своих родных и близких. Это очень сильный памятник, памятник, у которого будет очень сильная история, я в этом уверен», — поделился губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.