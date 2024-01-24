В Корабелке пройдет Открытое первенство Санкт-Петербурга по морской робототехнике

23 января стартовал прием заявок от школьных и студенческих команд на участие в Открытом первенстве Санкт-Петербурга по морской робототехнике. Соревнования пройдут с 26 по 28 апреля 2024 года в бассейне СПбГМТУ.

В Открытом первенстве Санкт-Петербурга по морской робототехнике среди школьных и студенческих команд могут участвовать аппараты трех классов: автономные надводные необитаемые аппараты (АННА) с габаритами не более 2000 мм в сумме трех измерений, автономные необитаемые подводные аппараты (АНПА) не более 2500 мм, телеуправляемые необитаемые подводные аппараты (ТНПА) не более 2100 мм.

Организаторы первенства: СПбГМТУ, Президентский физико-математический лицей №239, Комитет по образованию Правительства Санкт-Петербурга, Комитет по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга, Поисково-спасательная служба Санкт-Петербурга МЧС РФ.