ента новостей

15:13
В Петербурге появится новый разводной мост
15:06
Сотрудники полиции провели рейд на стройках Петербурга
13:52
В Корабелке пройдет Открытое первенство Санкт-Петербурга по морской робототехнике
13:49
В Петербурге открыли мемориальную доску в память о работе прокуратуры в годы блокады
13:42
В Петербурге в честь Ленинградской Победы фасады зданий украсили световые проекции
13:06
В России появится цифровой профиль мигранта
13:04
В Невском районе в школе № 337 открыли Парту Героя России, подводника-гидронавта Дениса Долонского
12:59
В лесопарке в Пикалево бнаружили крупный тайник с наркотиками
12:54
В Ленобласти перевернулся школьный автобус
12:42
Полицейскими Пушкинского района задержана 38-летняя курьер мошенников
12:33
В Петербурге задержали 17-летнего курьера телефонных мошенников
12:25
В Пушкине задержан подозреваемый, в избиении соседа
12:14
В Петербурге задержан «форточник», обокравший квартиру на улице Ленина
11:51
В Ленобласти у деревни Кипень произошло массовое ДТП
09:55
В Красносельском районе 15-летняя школьница упала с 16 этажа
09:48
На проспекте Обуховской обороны произошло смертельное ДТП на трамвайных путях
23:32
По итогам 9-го тура шахматного турнира в Вейк-ан-Зее лидирует квартет в составе Гири, Абдусатторова, Гукеша и Прагнанандхи
23:00
Футбольный клуб «Ленинградец» пробудет на сборах в Турции до 19 февраля: сезон в ФНЛ возобновится 3 марта
22:44
Рязанские «десантники» оказались сильнее, чем «СКА-Нева»: Смирнов забросил победную шайбу в овертайме
16:55
Бесплатные кинопоказы в Центре Пиотровского
16:43
В центре Петербурга задержали ревнивца подозреваемого в поджоге автомобиля
16:33
В Петербурге задержали подозреваемых в похищении человека
14:01
В деревне Новое Девяткино задержали пиромана с покрышками
13:48
В Петербурге женщина обнаружила в купленной квартире гранату и патроны
13:43
На Индустриальном проспекте иномарка насмерть сбила пешехода
13:39
В Петербурге задержали злоумышленника ударившего ножом стросту деревни Кошкино
09:31
В Петербурге задержали злоумышленника, обманувшего пенсинерку в с проспекта Ударников
09:24
В Калининском районе курьер мошенников сдался полицейские
00:40
В 8-м туре шахматного турнира в Вейк-ан-Зее Непомнящий победил Абдусатторова, а чемпион мира Дин Лижэнь проиграл Фиружде
00:25
Волейбольный «Зенит» всего в трёх сетах победил клуб НОВА: Иван Яковлев набрал 15 очков
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Корабелке пройдет Открытое первенство Санкт-Петербурга по морской робототехнике

В Корабелке пройдет Открытое первенство Санкт-Петербурга по морской робототехнике

0
104
Опубликовал: Вадик Котов
+1
Фото:
СПбГМТУ
В Корабелке пройдет Открытое первенство Санкт-Петербурга по морской робототехнике

23 января стартовал прием заявок от школьных и студенческих команд на участие в Открытом первенстве Санкт-Петербурга по морской робототехнике. Соревнования пройдут с 26 по 28 апреля 2024 года в бассейне СПбГМТУ.

В Открытом первенстве Санкт-Петербурга по морской робототехнике среди школьных и студенческих команд могут участвовать аппараты трех классов: автономные надводные необитаемые аппараты (АННА) с габаритами не более 2000 мм в сумме трех измерений, автономные необитаемые подводные аппараты (АНПА) не более 2500 мм, телеуправляемые необитаемые подводные аппараты (ТНПА) не более 2100 мм.

Организаторы первенства: СПбГМТУ, Президентский физико-математический лицей №239, Комитет по образованию Правительства Санкт-Петербурга, Комитет по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга, Поисково-спасательная служба Санкт-Петербурга МЧС РФ.

Источник: СПбГМТУ
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

12-05-2021, 15:01
В Петербурге проведут шлюпочную регату
22-09-2022, 17:55
СПбГМТУ принял участие в IX Международной конференции «Российское судостроение»
6-05-2022, 14:03
Шлюпочная регата на Ивановском (Белевском) карьере
20-10-2022, 15:33
Учащиеся инженерных классов посетили лабораторию СПбГМТУ
3-10-2022, 18:58
СПбГМТУ принял участие в ярмарке морских профессий на борту легендарного ледокола
6-06-2023, 17:42
Концерн «МПО-Гидроприбор» на МВМС-2023 впервые представит новую разработку – универсальную малогабаритную торпеду УМТ

Происшествия на дорогах

0
65
Сегодня, 12:54
В Ленобласти перевернулся школьный автобус
0
69
Сегодня, 11:51
В Ленобласти у деревни Кипень произошло массовое ДТП
0
76
Сегодня, 09:48
На проспекте Обуховской обороны произошло смертельное ДТП на трамвайных путях
0
162
Вчера, 13:43
На Индустриальном проспекте иномарка насмерть сбила пешехода
Наверх