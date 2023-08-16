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Питерец.ру » Общество » Дети из приграничных зон Белгородской области посетили Мариинский дворец

Дети из приграничных зон Белгородской области посетили Мариинский дворец

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
В Мариинском дворце состоялась экскурсия для детей из Белгородской области

Мариинский дворец сегодня посетили более сотни ребят из приграничных районов Белгородской области. Дети находятся в Северной столице в рамках программы отдыха и оздоровления «Петербургские каникулы», организованной городским комитетом по образованию. Перед экскурсией по залам одного из самых известных исторических дворцов белгородцев приветствовал заместитель председателя петербургского парламента Павел Иткин.

– Вам предстоит очень увлекательное путешествие в историю нашего города и нашей страны. Уверен, что оно вам понравится. Мы всегда рады видеть вас в Санкт-Петербурге. Растите, учитесь и приезжайте к нам продолжать свое образование. Для этого здесь есть самые широкие возможности, – отметил Павел Иткин.

Проект «Петербургские каникулы» создан и реализуется по поручению Губернатора Александра Беглова. В этом году город организует образовательный отдых для 2,5 тысяч школьников и сопровождающих их педагогов из ДНР и Белгородской области. Сейчас в детском оздоровительном лагере «Молодежное» отдыхает более сотни ребят в возрасте от 11 до 17 лет из Волоконовского, Вейделевского и Ровеньского районов Белгородской области. Для них предусмотрены творческие мероприятия и мастерские, интерактивные музыкальные программы, мастер-классы и спортивные соревнования. Также детей ждет насыщенная экскурсионная программа и посещение инновационных учреждений дополнительного образования города.

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Источник: ЗАКС
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