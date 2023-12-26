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Питерец.ру » Общество » Молодогвардейцы из Петербурга отправились на Донбасс с гуманитарной миссией

Молодогвардейцы из Петербурга отправились на Донбасс с гуманитарной миссией

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Единая Россия
Петербургские молодогвардейцы отправились с гуманитарной миссией на Донбасс: помогать людям будут 14 волонтеров

Группа из 14 волонтеров "Молодой Гвардии Единой России" была направлена из города Петербург на запад страны. Они присоединились к объединенному десанту МГЭР, который прибудет в города и поселки новых регионов страны перед наступлением Нового года, чтобы оказывать помощь людям в восстановлении жизни после тяжелых разрушений и потрясений.

В 2023 году примерно 40 молодогвардейцев из Петербурга приняли участие в гуманитарных миссиях молодежной организации на Донбассе. После возвращения Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России, там побывали 59 человек.

Перед отправкой молодежи волонтеры встретились с депутатами фракции "Единая Россия" в заксобрании города Константином Чебыкиным и Юрием Гладуновым. За два года они сами многократно посещали город-побратим Мариуполь и другие населенные пункты Донбасса, а также участвовали в гуманитарных конвоях в зону спецоперации. Напутствие таких наставников было особенно важным.

"Мы отправляем наших ребят-волонтеров на Донбасс уже не в первый раз, чтобы помочь жителям новых регионов, работать в больницах, социальных учреждениях и образовательных учреждениях. Наши ребята всегда готовы оказать помощь, вот почему они носят такое высокое звание "Молодогвардейцы", - поделился впечатлениями Константин Чебыкин. Его коллега из фракции отметил: "Сегодня выезжают лучшие представители молодежи Санкт-Петербурга, и на их спинах написан лозунг "Нам силу даёт наша верность Отчизне". Мы желаем вам успехов!"

Назначение для этой группы волонтеров - Мариуполь и Железный Порт. Здесь они будут работать в пунктах временного размещения граждан, гуманитарных центрах, госпиталях и социальных учреждениях, организовывать новогодние мероприятия и помогать людям, оказывая адресную помощь.

"Молодая Гвардия уже более полутора лет оказывает помощь на освобожденных территориях, участвует в гуманитарных миссиях. В настоящее время наша помощь мирным жителям для возвращения к комфортной жизни является действительно важной и необходимой", - отметила активистка МГЭР Майя Дербуш.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Единая Россия
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