Молодогвардейцы из Петербурга отправились на Донбасс с гуманитарной миссией

Группа из 14 волонтеров "Молодой Гвардии Единой России" была направлена из города Петербург на запад страны. Они присоединились к объединенному десанту МГЭР, который прибудет в города и поселки новых регионов страны перед наступлением Нового года, чтобы оказывать помощь людям в восстановлении жизни после тяжелых разрушений и потрясений.
В 2023 году примерно 40 молодогвардейцев из Петербурга приняли участие в гуманитарных миссиях молодежной организации на Донбассе. После возвращения Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России, там побывали 59 человек.
Перед отправкой молодежи волонтеры встретились с депутатами фракции "Единая Россия" в заксобрании города Константином Чебыкиным и Юрием Гладуновым. За два года они сами многократно посещали город-побратим Мариуполь и другие населенные пункты Донбасса, а также участвовали в гуманитарных конвоях в зону спецоперации. Напутствие таких наставников было особенно важным.
Назначение для этой группы волонтеров - Мариуполь и Железный Порт. Здесь они будут работать в пунктах временного размещения граждан, гуманитарных центрах, госпиталях и социальных учреждениях, организовывать новогодние мероприятия и помогать людям, оказывая адресную помощь.
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