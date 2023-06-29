Через медицинскую миссию «Единой России» в новых регионах прошли 2 тысячи волонтёров

С начала СВО «Единая Россия» организовала отдельное направление гуманитарной миссии в новых регионах – медицинское. За это время на Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях местным медикам помогали более 2 тысяч человек. Это врачи российских учреждений здравоохранения, медсёстры, студенты-медики.

«В апреле 2022 года в Мариуполе шли бои и помощь врачей была нужна, как «воздух». В те дни «Единая Россия» открывала единственный на левом берегу медицинский центр для жителей города - «Аполлония». Туда я позвал ребят, они сразу откликнулись на предложение. Их работа - яркий пример самоотверженности и безграничной преданности своему делу. Я благодарен каждому из более чем 800 медиков-добровольцев, которые приехали на Донбасс, помогали и помогают сейчас гражданским и военным», - рассказал депутат Госдумы от «Единой России» Дмитрий Хубезов, который сам в третий раз отправился добровольцем на фронт.

Подготовить волонтёров к работе в медучреждениях новых регионов помогают специально организованные «Единой Россией» курсы.

«По линии Минздрава обучаем врачей, медсестёр, студентов медицинских вузов и колледжей современным правилам оказания первой помощи. Опыт военной медицины показал, что от человека, который первым приходит на помощь к бойцу, зависит не только его жизнь, но и судьба его семьи. Все армейские достижения по оказанию первой помощи нужно изучать и перенимать гражданским ведомствам. Мы видим, что во многом причины предотвратимых смертей едины как на поле боя, так и при обстреле мирных граждан, при ДТП и иных ЧС. И принципы оказания помощи должны быть едины», - отметил Дмитрий Хубезов.

«По линии «Единой России» вместе с коллегами из партийного проекта «Здоровое будущее» планируем внести новое положение народной программы - обучение современным и эффективным правилам оказания первой помощи всех жителей страны», - добавил он.

Волонтеры «Единой России» и петербургские молодогвардейцы участвуют в восстановлении мирной жизни в нашем городе-побратиме Мариуполе: помогают врачам в больницах Донбасса, разносят адресную гуманитарную помощь, участвуют в ремонте социальных объектов. Горжусь своими земляками, отзывчивостью и готовностью помочь», - рассказала руководитель региональной общественной приемной партии, депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Елена Киселева.