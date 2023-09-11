Делегация Корабелки в Китае

Делегация СПбГМТУ во главе с ректором Глебом Туричиным участвовала в Международной конференции инновационных материалов и интеллектуальных производственных технологий

Конференция проходила с 8 по 10 сентября в городе Яньтай, Китай.

Ректор СПбГМТУ выступил с докладом «Прямое лазерное выращивание: от первых опытов до промышленного оборудования». Также Глеб Туричин принял участие в церемонии открытия Международного объединенного научно-исследовательского центра перспективных материалов и интеллектуального производства.

9 августа на конференции было подписано соглашение о сотрудничестве между СПбГМТУ, Янтайским исследовательским институтом Харбинского инженерного университета и компанией «Shandong CharmRay Laser Technology». В рамках соглашения будет создан Российско-китайский инновационный центр промышленных технологий аддитивного производства для морской индустрии. Со стороны СПбГМТУ соглашение подписал директор департамента международного сотрудничества Морского технического университета Кирилл Рождественский.