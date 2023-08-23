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Школьники из Донецка во время визита в Петербург заинтересовались возможностями поступления в вузы города

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Единая Россия
Гости из ДНР пообщались с преподавателями Санкт-Петербургского государственного университета и узнали о том, как стать студентами этого вуза

Школьники из ДНР, которые находятся с десятидневным ознакомительным визитом в Петербурге, заинтересовались вариантами получения высшего и профессионального образования в Северной столице. Молодым людям предоставили возможность не только познакомиться с богатой культурной и исторической составляющей города, но и побывать в его ведущих вузах. 

Поездку организовала инициативная группа «ВМЕСТЕ» совместно с региональной общественной организацией «Землячество Донбассовцев» при содействии детского патриотического движения «Здравствуй, Россия!». В Северной столице поддержку проекту оказали Центр занятости населения Санкт-Петербурга, региональное отделение «Единой России» и городской Комитет по молодёжной политике. 

Организаторы уверены, что полученная на встречах и мастер-классах информация уже скоро пригодится старшеклассникам. Во вторник, 22 августа, гости из ДНР пообщались с преподавателями Санкт-Петербургского государственного университета — узнали о том, как стать студентами этого вуза, прогулялись по его коридорам.

«Для нас провели классную экскурсию, рассказали о выдающихся личностях, которые учились и преподавали в этом университете. Университет показался старинным, у него есть атмосфера, душа. Когда идёшь по коридорам, понимаешь, что в этих стенах сотни лет учатся люди. Хочется приобщиться к этому. Поэтому я уже рассматриваю возможность подать документы в этот университет, думаю об экономике, о современных технологиях», — рассказала ученица специализированной школы № 115 города Донецка Анна Щербина. 

Сотрудники вуза постарались предоставить детям информацию, которая поможет подготовиться к поступлению после окончания учёбы в школе. 

«Для школьников, которые приехали из Донецкой Народной республики, мы провели экскурсию по нашему университету, по зданию 12-и коллегий. А в ходе лекции — рассказали, каким образом можно поступить в университет, какие уровни образования у нас есть. Школьники из разных классов: 9-й, 10-й, 11-й — соответственно, и поступать они могут как на программы среднего образования, профессионального, так и на программы высшего образования, бакалавриата», — рассказал замначальника управления по организации приёма СПбГУ Андрей Белоногов. Он выразил уверенность, что многие из донецких детей, побывавших в вузе, в будущем станут его студентами. 

Проект «Здравствуй, Россия!» направлен на интеграцию молодёжи Донбасса в жизнь и будущее страны, на создание для детей возможности окунуться в атмосферу мирного течения жизни. Ранее организаторы устраивали выезды для школьников из новых регионов в Москву и Ставрополь. График визита в Северную столицу включал в себя учёбу в СПбГМТУ, встречу с преподавателями Санкт-Петербургского государственного университета, экскурсии, походы в театры и подробное знакомство с городом. 

Напомним, профессиональная ориентация молодёжи — одно из главных направлений совместного проекта «Единой России» и Центра занятости населения Санкт-Петербурга «Моя карьера». Он стартовал в Северной столице в марте, его основная цель — содействие в трудоустройстве жителей. Партия организует и образовательные программы, а также ознакомительные туры на ведущие предприятия Северной столицы для студентов и школьников.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Единая Россия
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