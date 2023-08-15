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Питерец.ру » Общество » Школьники из Донецка приехали в Петербург знакомиться с культурой и образовательными возможностями

Школьники из Донецка приехали в Петербург знакомиться с культурой и образовательными возможностями

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Единая Россия
В программе десятидневного визита, организованного общественниками — прогулки по городу и музеям, экскурсии и профориентационное обучение в Корабелке

Группа из 12 учеников донецкой школы № 115 проведёт десять дней в Северной столице. За это время молодые люди не только познакомятся с богатой культурной и исторической составляющей Петербурга, но и получат профессиональные навыки, которые пригодятся во взрослой жизни. В программе визита — серия мастер-классов от преподавателей Санкт-Петербургского государственного морского технического университета и посещение вузовских лабораторий.

Поездку организовала инициативная группа «ВМЕСТЕ» совместно с региональной общественной организацией «Землячество Донбассовцев» при содействии детского патриотического движения «Здравствуй, Россия!». В Северной столице поддержку проекту оказали Центр занятости населения Санкт-Петербурга, региональное отделение «Единой России» и городской Комитет по молодёжной политике.

Учитель русского языка и литературы специализированной школы №115 города Донецка Ирина Бабич рассказала, что в группу учеников 9-10-х классов вошли призеры и лауреаты республиканских и всероссийских предметных олимпиад, творческих конкурсов.

«Дети с удовольствием принимают участие в проекте «Здравствуй, Россия!». Для многих такое путешествие – первое в их жизни, а тем более — такое знаковое. Уже огромное количество впечатлений, мы вдохновлены тем, что нас ожидает и с большим нетерпением ждем воплощения в жизнь той программы, которая у нас запланирована», — отметила педагог.

В первый же день визита школьники побывали в Корабелке — преподавательский коллектив знаменитого вуза подготовил для гостей из Донецка специальную программу.

«Ребята пройдут обучение в летней школе, которое рассчитано на неделю. Это будут мастер-классы, занятия в инженерных классах, посещение новейших лабораторий. Для того чтобы ребята впоследствии могли правильно сориентировать себя в профессиональном смысле, мы хотим показать им весь тот спектр возможных профессий, которые они смогут выбрать, когда будут заканчивать 11-й класс», — рассказала начальник управления непрерывного образования Морского технического университета Ольга Сайченко.

Донецких школьников сразу заинтересовали не только достопримечательности Санкт-Петербурга, которые им предстоит увидеть, но и открывающиеся перед ними образовательные возможности. 

«Очень неожиданно, захватывающе, очень интересные станки, приборы. И уже не терпится уже проверить их в действии», — поделился своими впечатлениями ученик 10-го класса Дмитрий Суховских.

Проект «Здравствуй, Россия!» направлен на интеграцию молодёжи Донбасса в жизнь и будущее страны, на создание для детей возможности окунуться в атмосферу мирного течения жизни. Ранее организаторы устраивали выезды для школьников из новых регионов в Москву и Ставрополь. В Северной столице гостей ждёт насыщенный график, который включает в себя учёбу в СПбГМТУ, встречу с преподавателями Санкт-Петербургского государственного университета, экскурсии, походы в театры и подробное знакомство с городом.

Напомним, профессиональная ориентация молодёжи — одно из главных направлений совместного проекта «Единой России» и Центра занятости населения Санкт-Петербурга «Моя карьера». Он стартовал в Северной столице в марте, его основная цель — содействие в трудоустройстве жителей. Партия организует и образовательные программы, а также ознакомительные туры на ведущие предприятия Северной столицы для студентов и школьников.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Единая Россия
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