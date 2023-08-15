Школьники из Донецка приехали в Петербург знакомиться с культурой и образовательными возможностями

Группа из 12 учеников донецкой школы № 115 проведёт десять дней в Северной столице. За это время молодые люди не только познакомятся с богатой культурной и исторической составляющей Петербурга, но и получат профессиональные навыки, которые пригодятся во взрослой жизни. В программе визита — серия мастер-классов от преподавателей Санкт-Петербургского государственного морского технического университета и посещение вузовских лабораторий.
Поездку организовала инициативная группа «ВМЕСТЕ» совместно с региональной общественной организацией «Землячество Донбассовцев» при содействии детского патриотического движения «Здравствуй, Россия!». В Северной столице поддержку проекту оказали Центр занятости населения Санкт-Петербурга, региональное отделение «Единой России» и городской Комитет по молодёжной политике.
Учитель русского языка и литературы специализированной школы №115 города Донецка Ирина Бабич рассказала, что в группу учеников 9-10-х классов вошли призеры и лауреаты республиканских и всероссийских предметных олимпиад, творческих конкурсов.
В первый же день визита школьники побывали в Корабелке — преподавательский коллектив знаменитого вуза подготовил для гостей из Донецка специальную программу.
Донецких школьников сразу заинтересовали не только достопримечательности Санкт-Петербурга, которые им предстоит увидеть, но и открывающиеся перед ними образовательные возможности.
Проект «Здравствуй, Россия!» направлен на интеграцию молодёжи Донбасса в жизнь и будущее страны, на создание для детей возможности окунуться в атмосферу мирного течения жизни. Ранее организаторы устраивали выезды для школьников из новых регионов в Москву и Ставрополь. В Северной столице гостей ждёт насыщенный график, который включает в себя учёбу в СПбГМТУ, встречу с преподавателями Санкт-Петербургского государственного университета, экскурсии, походы в театры и подробное знакомство с городом.
Напомним, профессиональная ориентация молодёжи — одно из главных направлений совместного проекта «Единой России» и Центра занятости населения Санкт-Петербурга «Моя карьера». Он стартовал в Северной столице в марте, его основная цель — содействие в трудоустройстве жителей. Партия организует и образовательные программы, а также ознакомительные туры на ведущие предприятия Северной столицы для студентов и школьников.
Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.