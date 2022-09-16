В Петербурге соберутся лидеры патриотических организаций города

С 16 по 18 сентября на базе детского оздоровительного лагеря «Пионер» в Куйвозовском сельском поселении пройдет ежегодный Слёт лидеров патриотических организаций, движений патриотической направленности Санкт-Петербурга.

Во все дни слёта запланирована насыщенная образовательная программа. Организаторами в этом году приглашены топ-эксперты, которые поделятся с участниками знаниями в сфере предпринимательства, управления сообществами, IT, видеопродакшена, молодежной политики в формате лекций и практикумов.

Особенно знаменательно, что лидеры общественных организаций Северной столицы смогут встретиться представителями Комитета по молодежной политике и взаимодействия с общественными организациями, чтобы обсудить вопросы развития патриотического воспитания молодежи в Санкт-Петербурге и грядущие городские проекты.

Помимо основной программы запланировано проведение вечера у костра, развлекательная игра «Ключ к успеху», а также спорт под руководством сертифицированного фитнес-инструктора.

Организатор – Центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец».