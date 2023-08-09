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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти росгвардейцы участвуют в подготовке граждан, призванных из запаса

В Ленобласти росгвардейцы участвуют в подготовке граждан, призванных из запаса

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Росгвардия
В Ленинградской области росгвардейцы участвуют в подготовке граждан, призванных из запаса

В Ленинградской области военнослужащие Северо-Западного округа Росгвардии приняли участие в подготовке граждан, призванных из запаса.
Имеющие боевой опыт участия в специальной военной операции росгвардейцы проводили для военнослужащих запаса занятия по тактической, огневой, технической, специальной и медицинской подготовке, а также практические занятия по снятию с хранения, техническому обслуживанию и эксплуатации вооружения, военной и специальной техники.
На привлекаемых к сборам граждан временно возложены обязанности военнослужащих по их военно-учетным специальностям с учетом воинского звания. На весь период проведения сборов призванные граждане обеспечиваются вещевым имуществом и питанием по общевойсковым нормам. Кроме того, военнослужащие запаса получают денежное довольствие и выплаты, положенные военнослужащим по контракту, в зависимости от занимаемых должностей и воинских званий.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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