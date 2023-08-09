В Ленобласти росгвардейцы участвуют в подготовке граждан, призванных из запаса

В Ленинградской области военнослужащие Северо-Западного округа Росгвардии приняли участие в подготовке граждан, призванных из запаса.

Имеющие боевой опыт участия в специальной военной операции росгвардейцы проводили для военнослужащих запаса занятия по тактической, огневой, технической, специальной и медицинской подготовке, а также практические занятия по снятию с хранения, техническому обслуживанию и эксплуатации вооружения, военной и специальной техники.

На привлекаемых к сборам граждан временно возложены обязанности военнослужащих по их военно-учетным специальностям с учетом воинского звания. На весь период проведения сборов призванные граждане обеспечиваются вещевым имуществом и питанием по общевойсковым нормам. Кроме того, военнослужащие запаса получают денежное довольствие и выплаты, положенные военнослужащим по контракту, в зависимости от занимаемых должностей и воинских званий.