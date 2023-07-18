Росгвардейцы уничтожили бронемашину М-2 «Брэдли» ВСУ

Военнослужащие спецназа Росгвардии, действующие на одном из направлений специальной военной операции, обнаружили и уничтожили боевую машину пехоты БМП М-2 «Брэдли» украинских националистов.

В ходе ведения воздушной разведки местности росгвардейцы вскрыли перемещение бронемашины и нанесли по ней удар, с применением FPV дрона-камикадзе.

Средства объективного контроля зафиксировали точное поражение машины, возникший пожар и последовавший за ним взрыв боекомплекта, что не позволит противнику восстановить «Брэдли».