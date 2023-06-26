Депутат «Единой России» Сергей Соловьев передал мобильные кондиционеры в Первый военно-морской госпиталь

Депутат Госдумы Сергей Соловьев (фракция «Единой России») посетил Первый Военно-морской клинический госпиталь на Старо-Петергофском проспекте – это 5-й филиал 442-го окружного военного госпиталя Минобороны. У парламентария в последние два года сложились тесные шефские связи с лечебным учреждением – на этот раз он передал три напольных мобильных кондиционера Rapid Rac-09. Их установили в палаты лежачих больных.

«Практика сложилась такая: мы получаем заявку – это, как правило, необходимое медицинское оборудование, бытовая техника. Очередное обращение – в жаркие петербургские дни привезти необходимое количество кондиционеров. Сегодня первая партия поступила и в дальнейшем, на протяжении всего летнего периода, будем также привозить необходимое количество, по согласованию с руководством госпиталя. Во время проведения специальной военной операции регулярно помогаем военно-медицинскому госпиталю. Такая работа будет продолжена», – прокомментировал парламентарий.

Первый военно-морской госпиталь находится в избирательном округе депутата-единоросса и помимо плановых пациентов принимает сейчас на лечение участников специальной военной операции. В течение года в помощь лечебному учреждению Сергей Соловьев уже передал партию биотуалетов для маломобильных пациентов, холодильники, чайники и «умный телевизор» - для хирургического отделения.

«Мы попросили для парней, участвовавших в СВО, которые находятся по своему состоянию в лежачем положении, напольные кондиционеры ввиду того, что сложившиеся погодные условия достаточно жаркие для нашего региона в это время года. В целом Сергей Анатольевич неоднократно и по другим вопросам нам содействует. Можно сказать, что в советское время родившийся лозунг «Народ и армия едины» в очередной раз по-новому засветился. Спасибо большое за оказание помощи, за патриотизм и человеческое отношение к нашим парням», – сказал начальник лечебного учреждения, подполковник медицинской службы Сергей Шилов.

Депутат пообщался с медицинским персоналом госпиталя и принял новые заявки на необходимую помощь.