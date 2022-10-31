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Питерец.ру » Общество » Марина Макарова передала гуманитарную помощь бойцам в военный госпиталь

Марина Макарова передала гуманитарную помощь бойцам в военный госпиталь

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35
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
ЗАКС
Марина Макарова передала гуманитарную помощь бойцам в военный госпиталь

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Марина Макарова и главы муниципальных образований Петроградского и Приморского районов навестили раненых в 1-ом Военно-морском клиническом госпитале. Они передали гуманитарную помощь для находящихся в госпитале на лечении и реабилитации бойцов.

– Мы очень признательны вам за смелость и самоотверженность при выполнении воинского долга. Вы наши герои! Желаю вам скорейшего выздоровления, – отметила Марина Макарова. 

При поддержке депутата и муниципальных образований Петроградского и Приморского районов в клубе госпиталя состоялся концерт певицы Алены Петровской. 

Источник: ЗАКС
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