Над Кронштадтом состоялась первая тренировка пролета морской авиации в рамках подготовки к Главному военно-морскому параду

Над Кронштадтом (Санкт-Петербург) состоялась первая тренировка пролета авиации в рамках подготовки к Главному военно-морскому параду.

Летательные аппараты армейской авиации Западного военного округа (ЗВО) и морской авиации ВМФ России совершили пролет над городом Кронштадтом (Санкт-Петербург) и акваторией Финского залива.

В пролете приняли участие командиры звеньев и тактических групп. Всего в воздухе можно было наблюдать около 20 единиц воздушной техники. В том числе – вертолеты Ми-8 АМТШ, Ка-27ПС и Ка-29, самолеты Бе-200, Ил-38, Ту-134, многофункциональные истребители МиГ-29 и Су-27 и другие типы летательных аппаратов.

Обеспечили вылет боевых самолетов и вертолетов инженерно-технический состав аэродромов, расположенных на территории Западного военного округа.

Проведение следующей тренировки авиационной части парада в небе над Кронштадтом и Санкт-Петербургом планируется 16 июля 2022 г.