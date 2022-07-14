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Питерец.ру » Общество » Над Кронштадтом состоялась первая тренировка пролета морской авиации в рамках подготовки к Главному военно-морскому параду

Над Кронштадтом состоялась первая тренировка пролета морской авиации в рамках подготовки к Главному военно-морскому параду

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗВО
Над Кронштадтом состоялась первая тренировка пролета морской авиации в рамках подготовки к Главному военно-морскому параду

Над Кронштадтом (Санкт-Петербург) состоялась первая тренировка пролета авиации в рамках подготовки к Главному военно-морскому параду.

Летательные аппараты армейской авиации Западного военного округа (ЗВО) и морской авиации ВМФ России совершили пролет над городом Кронштадтом (Санкт-Петербург) и акваторией Финского залива.

В пролете приняли участие командиры звеньев и тактических групп. Всего в воздухе можно было наблюдать около 20 единиц воздушной техники. В том числе – вертолеты Ми-8 АМТШ, Ка-27ПС и Ка-29, самолеты Бе-200, Ил-38, Ту-134, многофункциональные истребители МиГ-29 и Су-27 и другие типы летательных аппаратов.

Обеспечили вылет боевых самолетов и вертолетов инженерно-технический состав аэродромов, расположенных на территории Западного военного округа.

Проведение следующей тренировки авиационной части парада в небе над Кронштадтом и Санкт-Петербургом планируется 16 июля 2022 г.

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