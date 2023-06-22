Более 3000 человек приняли участие в проекте общественной организации «Добровольная пожарная охрана Ленинградской области», направленном на повышение пожарной безопасности в регионе. Проект реализован на средства гранта губернатора Ленобласти.

Добровольцы организации приняли участие в тушении 72 пожаров. В населенных пунктах, где дежурили волонтеры пожарной охраны, не случилось масштабных возгораний.

Для профилактики и предотвращения возможных пожаров на средства гранта были закуплены 25 огнетушителей, комплекты боевой одежды пожарного для добровольцев, 300 автономных пожарных извещателей для ветеранов, многодетных семей и семей мобилизованных военнослужащих.

Всего в рамках проекта прошло более 200 мероприятий: «Защити себя и своих близких от чрезвычайных ситуаций. Готовность 01», «Пожарный извещатель в каждый дом», «Помощники Деда Мороза» и другие. Добровольные пожарные выступили соорганизаторами «Дня пожарной безопасности Ленинградской области».

На мероприятиях и во время профилактических бесед добровольцы рассказывали жителям о том, как вести себя в задымленном помещении, пользоваться первичными средствами пожаротушения и пожарным извещателем, как правильно проверять исправность функционирования печи и действовать в экстренных ситуациях.

Работа добровольцев проводилась в кооперации с представителями ГКУ «Леноблпожспас» и МЧС России по Ленинградской области.