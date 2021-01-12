Передача техники добровольцам

В Главном Управлении МЧС России по Ленинградской области и Ленинградском областном отделении ВДПО уделяется особое значение совместной работе по развитию добровольчества. Общественное добровольческое движение, желание граждан оказывать помощь друг другу при чрезвычайных ситуациях имеет под собой высоконравственную основу.

Добровольная Пожарная Охрана является одним из видов пожарной охраны в Российской Федерации и основана на добровольном участии граждан в общественных объединениях, созданных для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности. Однако желания добровольцев зачастую недостаточно и на помощь приходят «старшие товарищи» с МЧС. Совместные учения, обмен опытом при тушении пожаров и ликвидациях ЧС, помощь добровольным формированиям по средствам передачи пожарного вооружения – вот далеко не полный перечень проводимой сотрудниками МЧС и ВДПО Ленинградской области работы с пожарными добровольцами.

Идя навстречу нуждам Добровольных Пожарных Команд, создаваемых в том числе и в Муниципальных образованиях Тосненского района при участии ВДПО Ленинградской области в МЧС России было принято решение о передаче добровольцам пожарной техники.

Главное управление МЧС России по Ленинградской области в лице генерал-майора внутренней службы начальника управления Дайнеко Евгения Григорьевича в 2020 году передало две автоцистерны для добровольцев Тосненского района. Машины пришли в МО Федоровское и по решению администрации направлены для работы в составе ДПК ВДПО Тосненского района. После прохождения необходимого технического обслуживания и обучения личного состава, машины встанут на боевое дежурство в наиболее удалённых от пожарных частей населённых пунктах.

Результатом многолетней работы по развитию добровольчества на всех уровнях, стали спасённые жизни и имущество граждан.





