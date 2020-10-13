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Питерец.ру » Общество » Пожарный извещатель для нуждающихся семей

Пожарный извещатель для нуждающихся семей

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Опубликовал: PRESS VDPO TOSNO
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Фото:
ВДПО Тосненского района
Установка в домах автономных пожарных извещателей - один из способов профилактики пожаров.

Установка в домах автономных пожарных извещателей - один из способов профилактики пожаров. Сегодня в гости к многодетным мамам и папам, а также к одиноким малоподвижным пенсионерам Никольского городского поселения наведались представители Тосненского МО ВДПО, Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тосненского района и ОГПС Кировского района, чтобы предупредить и защитить от опасности.
Сначала небольшой инструктаж о том, как использовать прибор, далее профилактическая беседа о правилах пожаробезопасного поведения в быту и на улице, а также вручение памятных листовок с указанием номера телефона пожарной службы и алгоритма действий на случай пожара.
По статистике большинство пожаров случаются ночью и, в основном, в частном секторе. При задымлении человек может не проснуться, и достаточно двух глотков угарного газа для того, чтобы человек потерял ориентацию в собственном жилье. Данный пожарный извещатель дает возможность вовремя проснуться и выйти из дома.
Сотрудники МЧС, ВДПО и ОГПС продолжат и дальше бесплатно устанавливать пожарные извещатели в домах многодетных семей, одиноких пенсионеров и признанных малоимущими, проживающих в Тосненском районе. Адресные списки таких семей предоставляются Администрацией. Впрочем, приобрести личную гарантию на спасение может каждый. Извещатели можно установить самостоятельно. Необходимо раз в год менять батарейки и периодически продувать от пыли, чтобы избежать ложных срабатываний.
Пожарный извещатель для нуждающихся семей




Источник: ВДПО Тосненского района
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