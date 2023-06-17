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Питерец.ру » Общество » На ПМЭФ – 2023 Андрей Фурсенко принял участие в обсуждении темы «Социальная сплочённость и устойчивость общества»

На ПМЭФ – 2023 Андрей Фурсенко принял участие в обсуждении темы «Социальная сплочённость и устойчивость общества»

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
forumspb.com
Провёл круглый стол декан одного из факультетов МГИМО Андрей Сушенцов.

На международном экономическом форуме в павильоне G прошло весьма актуальное обсуждение на тему социальной сплочённости российского общества. «Питерец.ру» заслушал авторитетные мнения участников дискуссии, модератором которой выступил кандидат политических наук, декан факультета международных отношений, Андрей Сушенцов.

В своём вступительном слове московский политолог-американист Сушенцов сказал о том «композитном» давлении, которое сейчас испытывает Россия со стороны «одного из крупных центров мировой экономической гравитации», под которым следует понимать «цивилизованный» западный мир. Сушенцов предложил обратиться к опыту ЮАР, Ирана, Кубы и Венесуэлы и попробовать «прочертить определённые закономерности». Удивляет наличие в списке ЮАР – ведь ООН начали давление на это африканское государство из-за режима апартеида, который осуждался в том числе и Советским Союзом.

Помощник Президента Российской Федерации Андрей Фурсенко, по словам модератора, имеющий наиболее масштабный взгляд на ситуацию, тоже выступил на этой сессии. Бывший министр образования вспомнил длительную историю внешнего давления на СССР и Россию, и перечислил наиболее важные для общества ресурсы, в том числе – справедливость.

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