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Питерец.ру » Общество » Михаил Пиотровский и Вячеслав Фетисов на ПМЭФ – 2023 поучаствовали в обсуждении темы «Мифология наших дней: сколько стоит легенда, а вот Валерий Гергиев не присутствовал

Михаил Пиотровский и Вячеслав Фетисов на ПМЭФ – 2023 поучаствовали в обсуждении темы «Мифология наших дней: сколько стоит легенда, а вот Валерий Гергиев не присутствовал

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
matchtv.ru
Валерия Гергиева заменил другой спикер – Пётр Дранга.

Солидная компания собралась на одной из сессий продолжающегося в Санкт-Петербурге международного экономического форума. Профессор РАНХиГС Максим Сафонов направлял обсуждение на тему «Мифология наших дней», включающую в себя несколько провокационный вопрос о стоимости легенды.

«Питерец.ру» приводит некоторые высказывания участников. Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский затронул тему создания легенд: одни легенды создаются СМИ («Это дорого!», добавил Михаил Борисович), другие – спецслужбами, некоторые рождаются сами. Пиотровский отметил две разновидности легенд о музеях – это либо склад ненужных вещей, либо некая сокровищница (и то и другое – ошибочно).

Открывал мероприятие депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, которому был задан вопрос по профилю – об экологии, поскольку легенда советского хоккея входит в состав соответствующего комитета нижней палаты российского парламента.

«Питерец.ру» надеялся услышать мнение художественного руководителя и директора Мариинского театра Валерия Гергиева. Но всемирно известный дирижёр не смог принять участия в обсуждении, и вместо него слово получил аккордеонист-виртуоз Пётр Дранга. Дранга заговорил о Фриде Кало и Диего Ривере, которого музыкант назвал «Ривьерой».

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