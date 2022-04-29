В Петербурге в Центр временного содержания иностранных граждан пытались пронести наркотики

Вечером в минувшую среду около 17 часов в 9 отдел полиции ОМВД России по Красносельскому району Петербурга от сотрудника Центра временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России поступило сообщение, что в помещении Центра при приеме продуктовой передачи от 30-летней неработающей гражданки одной из среднеазиатских стран, для 29-летней иностранки, ожидающей выдворения за пределы Российской Федерации за нарушение миграционного законодательства, в шоколадных конфетах обнаружены полиэтиленовые свертки с веществом коричневого цвета в количестве 16 шт.

Согласно исследования вещество, находящееся в пакетах, является наркотическим средством – гашиш, общей массой 18,43 грамма. Гражданка задержана и доставлена в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье 30 части 3, статьи 228.1 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств). Злоумышленница задержана на основании статьи 91 УПК РФ.