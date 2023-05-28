ента новостей

23:09
Канада – чемпион мира по хоккею 2023 года, Германия – вторая, а Гримальди и Кубалик блеснули личной статистикой
20:55
В Сестрорецке состоялись праздничные мероприятия в честь Дня пограничника
20:43
На трассе «Нарва» в лобовом ДТП рогибли мать и 7-летний сын
19:22
Гандбольный «Зенит» обыграл астраханское «Динамо» со счётом 31:28 и завершил неудачный сезон – 2022/2023 на 5-м месте
13:26
Леонид Слуцкий озвучил новые программные заявлениям партии ЛДПР: международное положение, образование, доходы граждан
12:28
Во Всеволожске задержаны подозреваемые в мошенничестве при установке фильтров для воды
12:24
В Приморском районе задержали подозреваемого в разбойном нападении
12:20
В Киришах мусоровоз насмерть сбил пенсионера
12:17
В Новое Девяткино двое пьяных мужчин на детской площадке стреляли в воздух их пневматического ппистолета
11:51
В Сланцах "Лада Калина" сбила 6-летнего мальчика
11:38
В Ленобласти "Дэу Нексия" съехал в кювет, постродал водитель
11:25
В Невском районе мужчина напал на 13-летнюю девочку
11:21
Бюрократы используют свою власть самодурно, но всегда в плюс системе – Пригожин
10:50
В Ломоносове ребенок выпал из окна на 3 этаже
22:11
Канада и Германия сыграют в финале ЧМ – 2023, Доминик Кахун набрал сегодня 3 очка
21:44
Мстительный Артур Юсупов забил «Зениту» уже на 1-й минуте, но команда Сергея Семака отыгралась и свела вничью третий подряд матч в чемпионате РПЛ
19:25
Ладожский мост для прохода вверх по реке малых ракетных кораблей «Одинцово» и «Советск»
16:44
В Тихвине горели 200 квадратных метров бревен-горбыля
16:21
В Петербурге на Синем мосту вместо парковки раскинулся новый регулярный сад
16:18
Между парламентами Петербурга и Минска подписана новая дорожная карта
16:16
Не поддержавший СВО рэпер Pharaon выступит на фестивале «Петровские ассамблеи» в честь 320-летия Петербурга
14:23
В Ленобласти на Южном полукольце перевернулся грузовик с песком
14:17
Под Гатчиной иномарка улетела в кювет и врезалась в трубу теплотрассы
14:06
В Ленинградскую область пришла Всероссийская весенняя акция посадки леса
14:03
В Пушкинсокм районе иномарка влетела в «Камаз», водитель погиб
13:58
В Ленобласти 15-летний школьник на пит-байком «BSE» влетел в дерево
13:54
В Выборге 21-летний мужчина отобрал телефон у ребенка на детской площадке
13:49
В Петербурге задержали мужчину, который ударил ножом прохожего
13:40
После вмешательства «Единой России» проблемную стройку нового детского сада завершат в срок
13:32
В Петербурге задержали подозреваемого в пьяной стрельбе из аэрозольного устройства
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Сестрорецке состоялись праздничные мероприятия в честь Дня пограничника

В Сестрорецке состоялись праздничные мероприятия в честь Дня пограничника

0
48
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ЗАКС
В Сестрорецке состоялись праздничные мероприятия в честь Дня пограничника

В Сестрорецке состоялись мероприятия в честь Дня пограничника. На открытии праздника присутствовали спикер петербургского парламента Александр Бельский, депутат Александр Ходосок, начальник Пограничного Управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-лейтенант Сергей Дорофеев, ветераны пограничной службы, представители исполнительной и муниципальной властей города.

– Сегодня как никогда, мы ощущаем значимость защиты наших рубежей. Совсем недавно на западе был очередной прорыв, пограничники первыми приняли бой с террористами. Протяжённость границы с натовскими войсками значительно увеличилась после вступления Финляндии в этот военно-политический блок, поэтому на пограничные службы возлагается особая ответственность. Уверен, что они никогда не подведут и рубежи нашей Родины никогда не будут нарушены. Мы на вас надеемся, вы всегда будете надёжной защитой нашей страны. Всех сердечно поздравляю и желаю здоровья, процветания и мирного неба над головой. С праздником! – сказал Александр Бельский.

Спикер высказал слова благодарности администрации Курортного района и города Сестрорецка за трепетное сохранение традиций чествования тех, кто охраняет границы России.

Напомним, в Сестрорецке по многолетней традиции в День пограничника организуются масштабные праздничные мероприятия. В этом году в Сквере пограничников состоялась церемония открытия торжеств, которая включала в себя показательные выступления с демонстрацией основных элементов несения пограничной службы и насыщенную концертную программу. После концерта жителям и гостям города предложили попробовать кашу на полевой кухне и посетить выставочный комплекс «Сестрорецкий рубеж».

Также участники мероприятия возложили цветы к могилам Андрея Коробицина и ветеранов-пограничников на Сестрорецком кладбище, почтили память генерала Андрея Андреева в сквере, названном именем этого выдающегося человека. 

Источник: ЗАКС
Все по теме: Курортный район
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

28-05-2022, 22:25
Депутаты петербургского парламента поздравили пограничников в Сестрорецке
9-12-2022, 13:24
В Петербурге прошли торжественные мероприятия в честь Дня Героев Отечества
7-06-2022, 16:29
Александр Бельский и Александр Беглов вручили паспорта юным петербуржцам
6-10-2022, 14:48
Александр Бельский встретился с юными хоккеистами из Донецка
9-06-2022, 13:44
Спикер парламента и губернатор возложили цветы к надгробию Петра I
1-07-2022, 17:01
Выпускникам МЧС в Петербурге торжественно вручили дипломы

Происшествия на дорогах

0
70
Вчера, 20:43
На трассе «Нарва» в лобовом ДТП рогибли мать и 7-летний сын
0
97
Вчера, 12:20
В Киришах мусоровоз насмерть сбил пенсионера
0
108
Вчера, 11:51
В Сланцах "Лада Калина" сбила 6-летнего мальчика
0
102
Вчера, 11:38
В Ленобласти "Дэу Нексия" съехал в кювет, постродал водитель
Наверх