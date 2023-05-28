В Сестрорецке состоялись праздничные мероприятия в честь Дня пограничника

В Сестрорецке состоялись мероприятия в честь Дня пограничника. На открытии праздника присутствовали спикер петербургского парламента Александр Бельский, депутат Александр Ходосок, начальник Пограничного Управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-лейтенант Сергей Дорофеев, ветераны пограничной службы, представители исполнительной и муниципальной властей города.

– Сегодня как никогда, мы ощущаем значимость защиты наших рубежей. Совсем недавно на западе был очередной прорыв, пограничники первыми приняли бой с террористами. Протяжённость границы с натовскими войсками значительно увеличилась после вступления Финляндии в этот военно-политический блок, поэтому на пограничные службы возлагается особая ответственность. Уверен, что они никогда не подведут и рубежи нашей Родины никогда не будут нарушены. Мы на вас надеемся, вы всегда будете надёжной защитой нашей страны. Всех сердечно поздравляю и желаю здоровья, процветания и мирного неба над головой. С праздником! – сказал Александр Бельский.

Спикер высказал слова благодарности администрации Курортного района и города Сестрорецка за трепетное сохранение традиций чествования тех, кто охраняет границы России.

Напомним, в Сестрорецке по многолетней традиции в День пограничника организуются масштабные праздничные мероприятия. В этом году в Сквере пограничников состоялась церемония открытия торжеств, которая включала в себя показательные выступления с демонстрацией основных элементов несения пограничной службы и насыщенную концертную программу. После концерта жителям и гостям города предложили попробовать кашу на полевой кухне и посетить выставочный комплекс «Сестрорецкий рубеж».

Также участники мероприятия возложили цветы к могилам Андрея Коробицина и ветеранов-пограничников на Сестрорецком кладбище, почтили память генерала Андрея Андреева в сквере, названном именем этого выдающегося человека.