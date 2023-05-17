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Питерец.ру » Общество » Фестиваль «Маркет у Моря» в Севкабель Порт

Фестиваль «Маркет у Моря» в Севкабель Порт

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
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В Севкабель Порт пройдет любимый многими фестиваль «Маркет у Моря»

20-21 мая в Севкабель Порт пройдет любимый многими фестиваль «Маркет у Моря», на котором соберутся локальные российские бренды одежды, украшений, аксессуаров, декора и товаров для детей.

Маркет у Моря – возможность для локальных мейкеров представить свои оригинальные проекты. Среди брендов одежды ярко выделяются самобытные Annie Moree из Северодвинска, вдохновленные Белым морем, Ginger Cotton представят новую коллекцию нарядной одежды на каждый день.

В украшениях большой выбор – от минималистичных серебряных до смелых форм и сочетаний материалов. А если вы хотите добавить утонченности своему дому, советуем обратить внимание на элегантный текстиль, аромасвечи и диффузоры от мастерской Villa Alehandra.

Маленькие посетители не останутся без внимания – книжные издательства везут книги, мастерские представят игрушки и большой выбор одежды на все случаи. Также у детей на большом Маркете у Моря будет игровая зона, где они будут под присмотром нянь проекта «Няня на час».

Поп-ап проект издательства МИФ представит бестселлеры и самые свежие новинки — приходите выбрать, что почитать летом. Вас ждут детективы, фэнтези и классика от МИФ.Прозы, комиксы, художественная и научно-популярная литература для детей всех возрастов.

Развлекательная программа фестиваля традиционно насыщенная: на мастер-классах будем рисовать акварелью, создавать цветочные композиции и мозаики, а дети попробуют себя в роли керамистов, сделают браслеты с носителем английского и превратятся в очаровательных насекомых.

Атмосферу создадут диджей-сеты, сделать перерыв на кофе приглашаем к BolsheCoffee, а подкрепиться можно будет на фуд-корте и в зоне с гастрономическими крафтовыми проектами.

«Маркет у Моря» – это городской фестиваль, куда приходят с семьями и друзьями, чтобы отдохнуть в приятной компании, вдохновиться творческой атмосферой и найти те самые подарки себе и близким, которые не встретишь в обычных магазинах.

20-21 мая

Севкабель Порт

Кожевенная линия, 40

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