Народный фронт в Петербурге направил губернатору города общественные предложения по совершенствованию законодательства в сфере реновации и настаивает на их исполнении Народный фронт в Санкт-Петербурге направил губернатору города общественные предложения по совершенствованию законодательства в сфере реновации. Так, представители президентского движения в Санкт-Петербурге принимали активное участие в каждом заседании Общественного штаба по вопросам комплексного развития территории города, встречались с жителями города, а также проделали работу по сбору предложений петербуржцев, направленных на разрешение частных случаев и совершенствование законодательства в данной сфере.

Общественные предложения включают в себя 28 пунктов. Так, мы предлагаем губернатору города законодательно утвердить уполномоченный орган, который может собирать общее собрание собственников и четко определить предмет его проведения; предоставить право нанимателям жилых помещений и собственникам нежилых помещений участвовать в таких собраниях, а также

гарантировать людям сохранение места жительства при переезде - в пределах муниципального образования или района, в границах квартала или радиуса не более 1 километра.

Кроме того, представители президентского движения предлагают законодательно защитить права граждан, нуждающихся в каждодневном посещении объектов социальной инфраструктуры или частом обращении за специальной медицинской помощью, за проведением восстановительных, реабилитационных, коррекционных медицинских услуг. Одним из предложений стала просьба о предоставлении гарантий помощи при переезде социально незащищенным категориям, в том числе лицам с ограниченными

возможностями, а также гарантий семьям с детьми получения мест в школах и детских садах в первоочередном порядке.

Также Народный фронт выступает за то, чтобы людям предоставлялось равнозначное жилье, либо с лучшими характеристиками без доплат, а существующая инфраструктура квартала, попадающего под КРТ, сохранялась или улучшалась.

«Мы полагаем, что нельзя оставлять без внимания опасения горожан, касающиеся реализации в Петербурге программы КРТ и выступаем за учет мнений граждан по реализации данной программы. Мы участвуем в заседаниях Общественного штаба, встречаемся с жителями, принимаем обращения от них в нашем региональном исполкоме. Наши эксперты проанализировали все обращения петербуржцев, связанные с вопросом КТР в городе, и выработали ряд предложений, которые и направили губернатору», - рассказала руководитель регионального исполкома Народного фронта в Петербурге Екатерина Машкова.