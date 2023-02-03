ента новостей

17:42
Народный фронт в Петербурге направил губернатору города общественные предложения по совершенствованию законодательства в сфере реновации и настаивает на их исполнении
17:37
Международный центр реставрации в Рождествено передан в пользование музейным работникам Ленобласти
14:46
В Петербурге задержан нетрезвый водитель, пытавшийся дать взятку полицейскому
12:58
Петербургские школьники предложили концепцию развития Полежаевского парка
12:50
В Ленобласти пенсионерка перевела мошенникам 9 170 000 рублей
12:36
Сергей Боярский наградил водителя автобуса, спасшего жизнь человеку
12:31
В Купчино задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении
12:26
В Петербурге мошенник выманил у пенсионера более 4 миллионов рублей
12:23
В Петербурге задержан мужчина ударивший ножом оппонента возле бара
12:19
В Петербурге мужчина ударил ножом мать своей подруги
12:18
Ты Стрелков или Гиркин: как экс-глава Минобороны ДНР разрушил свою репутацию
11:58
В Петербурге задержали наркосбытчика с крупной партией метамфетамина
11:49
Возврат без списания
11:25
В Петербург привезли корь
11:02
Ни единого шанса
10:52
В Петербурге мужчину задержали по подозрению в сексуальном насилии над падчерицей
10:36
В Ленобалсти со стройплощадки угнали экскаватор
10:28
Российских операторов связи будут штрафовать за предоставление некачественных услуг
10:08
В Шлиссельбурге на пожаре барака погибла пенсионерка
20:47
В Ленобласти столкнулись две иномарки. Пострадали трое
15:08
Московские ветераны-жители блокадного Ленинграда посетили Мариинский дворец
15:01
Сергей Боярский посетил образовательный комплекс «ЛабораториУм», созданный в 89-й школе при его участии
14:44
В Пакистане взорвавший мечеть был замаскирован под полицейского
14:18
В Петербурге из антиковидных вакцин остался только "Спутник V"
14:12
Сторонники «Единой России» в Калининском районе провели открытый турнир по бильярду среди петербургских студентов
13:50
Делегация ЗаКС приняла участие в воинском параде в честь 80-летия победы под Сталинградом
13:49
Прокуратура поможет петербурженке отсудить компенсацию после падения в гололед
12:33
В Ленобласти на платной М-11 загорелась фура
11:07
На федеральной трассе Р-21 «Кола» в Ленинградской области полностью перекроют движение
10:11
История с Fan ID продолжается
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Народный фронт в Петербурге направил губернатору города общественные предложения по совершенствованию законодательства в сфере реновации и настаивает на их исполнении

Народный фронт в Петербурге направил губернатору города общественные предложения по совершенствованию законодательства в сфере реновации и настаивает на их исполнении

0
0
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Народный фронт
Народный фронт в Петербурге направил губернатору города общественные предложения по совершенствованию законодательства в сфере реновации и настаивает на их

Народный фронт в Петербурге направил губернатору города общественные предложения по совершенствованию законодательства в сфере реновации и настаивает на их исполнении Народный фронт в Санкт-Петербурге направил губернатору города общественные предложения по совершенствованию законодательства в сфере реновации. Так, представители президентского движения в Санкт-Петербурге принимали активное участие в каждом заседании Общественного штаба по вопросам комплексного развития территории города, встречались с жителями города, а также проделали работу по сбору предложений петербуржцев, направленных на разрешение частных случаев и совершенствование законодательства в данной сфере.

Общественные предложения включают в себя 28 пунктов. Так, мы предлагаем губернатору города законодательно утвердить уполномоченный орган, который может собирать общее собрание собственников и четко определить предмет его проведения; предоставить право нанимателям жилых помещений и собственникам нежилых помещений участвовать в таких собраниях, а также
гарантировать людям сохранение места жительства при переезде - в пределах муниципального образования или района, в границах квартала или радиуса не более 1 километра.

Кроме того, представители президентского движения предлагают законодательно защитить права граждан, нуждающихся в каждодневном посещении объектов социальной инфраструктуры или частом обращении за специальной медицинской помощью, за проведением восстановительных, реабилитационных, коррекционных медицинских услуг. Одним из предложений стала просьба о предоставлении гарантий помощи при переезде социально незащищенным категориям, в том числе лицам с ограниченными
возможностями, а также гарантий семьям с детьми получения мест в школах и детских садах в первоочередном порядке.

Также Народный фронт выступает за то, чтобы людям предоставлялось равнозначное жилье, либо с лучшими характеристиками без доплат, а существующая инфраструктура квартала, попадающего под КРТ, сохранялась или улучшалась.

«Мы полагаем, что нельзя оставлять без внимания опасения горожан, касающиеся реализации в Петербурге программы КРТ и выступаем за учет мнений граждан по реализации данной программы. Мы участвуем в заседаниях Общественного штаба, встречаемся с жителями, принимаем обращения от них в нашем региональном исполкоме. Наши эксперты проанализировали все обращения петербуржцев, связанные с вопросом КТР в городе, и выработали ряд предложений, которые и направили губернатору», - рассказала руководитель регионального исполкома Народного фронта в Петербурге Екатерина Машкова.
Источник: Народный фронт
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

21-12-2022, 16:33
Народный фронт в Петербурге добивается выплат в 300 тысяч рублей добровольцам старше 50 лет
11-11-2022, 14:58
Народный фронт в Петербурге выступил с предложением о создании единой диспетчерской службы для глухих
14-10-2022, 12:40
Жители Московского района рассказали о своем видении процесса реновации
5-12-2022, 12:15
Народный фронт в Петербурге просит власти города ускорить сроки проектирования дороги с тротуарами на Русановской улице
20-05-2020, 13:23
Общественники взяли под контроль исполнение поручения Президента России о выплате денежных надбавок медицинским работникам
16-08-2022, 20:13
Общественный штаб по реновации: 140 заявок за неделю

Происшествия на дорогах

0
186
Вчера, 20:47
В Ленобласти столкнулись две иномарки. Пострадали трое
0
243
1-02-2023, 16:30
В Московском районе под колесами иномарки пострадала 17-летняя девушка
0
218
1-02-2023, 10:14
В Московском районе пенсионер погиб под колесами «Газели»
0
246
30-01-2023, 17:50
В лобовом ДТП под Всеволожском сошлись автобус и Land Rover
Наверх