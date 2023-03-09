Новейшие разработки для СВО представят петербургские предприятия на росгвардейской выставке «Экспотехностраж»

Предприятия Санкт-Петербурга и Ленинградской области представят новейшие разработки для специальной военной операции на выставке передовых технологий обеспечения безопасности личности, общества и государства «ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ. День передовых технологий», которую проводит Северо-Западный округ Росгвардии.

В ходе выставки ведущими предприятиями региона будет продемонстрирована новейшая боевая и специальная техника, беспилотные летательные аппараты, вооружение, экипировка, средства индивидуальной бронезащиты, связи, медицинского и инженерного оснащения. Всего новейшие образцы представит более 100 экспонентов со всей России, включая крупнейших производителей оборонно-промышленного комплекса.

Также пройдут круглые столы, посвящённые внедрению опыта, полученного в ходе специальной военной операции, выставка пройдет с 15 по 17 марта в Санкт-Петербурге в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».