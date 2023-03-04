В Ленобласти выбирают элементы благоустройства

В Ленинградской области стартовали проектировочные сессии, на которых жители предлагают идеи благоустройства общественных пространств в крупных населенных пунктах: Гатчине, Мурино, Всеволожске, Кировске, Тосно и других.

Комитет по ЖКХ и Центр компетенций Ленинградской области запустили серию проектировочных сессий. Они проходят с жителями и представителями муниципальных администраций. Идет обсуждение проектов благоустройства парков и скверов, аллей и бульваров, набережных и площадей в 29 населенных пунктах с населением больше 10 тысяч человек. Речь идет о территориях, которые ленинградцы выбрали на завершившемся 16 февраля онлайн-голосовании. На встречах обсуждают, чего не хватает жителям, чем важно наполнить пространство, чтобы охватить интересы максимального количества людей. Предложения учтут при разработке проектов, а строительно-монтажные работы запланированы на 2024 год. Они пройдут по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», который реализуется по поручению президента России Владимира Путина.

Расписание проектировочных сессий:

4 МАРТА

– Гатчина, 12:00 на пр. 25 Октября, д. 5

Территория проектирования – «Мариенбург»

– Коммунар, 13:00 в городской лаборатории Kommunar Living Lab

Территория проектирования – вдоль р. Ижора напротив д. 7 по ул. Бумажников

– Мурино, 14:00 в коворкинг-центре «МуриУм»

Воронцовский бульвар

6 МАРТА

– Бокситогорск, 12:00 во Дворце Культуры

Территория проектирования – вдоль дома 15 по ул. Южная

– Бугровское СП, 11:00 в здании администрации на Шоссейной ул.

Территория проектирования – Сквер «Порошки»

– Всеволожск, 14:00 по адресу Колтушское ш., д. 138

Территория проектирования – у физкультурно-оздоровительного комплекса

– Кировск, 15:00 во Дворце культуры города Кировска

Территория проектирования – Сосновый бор

– Никольское, 16:00 в здании администрации на Зелёной улице

Территория проектирования – Власьев ручей от Советского пр. до Никольской городской больницы.

– Шлиссельбург, 16:00 в библиотеке имени поэта М.А. Дудина

Территория проектирования – возле худ. школы

– Сосновый Бор, 17:00 в городской библиотеке на Ленинградской улице

Территория проектирования – сквер у ул. Молодежная 16

9 МАРТА

– Лодейное поле, 14:00 по адресу ул. Карла Маркса, д.36

Территория проектирования – Бульвар по ул. Гагарина 1.

– Тосно, 15:00 в коворкинг-центре по адресу: г. Тосно пр. Ленина д. 10

Территория проектирования – вдоль проспекта Ленина от д. 19 до д. 27

– пгт Янино-1, 15:30 по адресу ул. Шоссейная, д.46, КСДЦ

Территория проектирования – парк на ул. Новая

– Отрадное, 16:00 в здании МБУК КЦ «Фортуна» каб. 3

Территория проектирования – Яблоневая аллея