В Ленобласти выбирают элементы благоустройства

В Ленинградской области стартовали проектировочные сессии, на которых жители предлагают идеи благоустройства общественных пространств в крупных населенных пунктах: Гатчине, Мурино, Всеволожске, Кировске, Тосно и других.
Комитет по ЖКХ и Центр компетенций Ленинградской области запустили серию проектировочных сессий. Они проходят с жителями и представителями муниципальных администраций. Идет обсуждение проектов благоустройства парков и скверов, аллей и бульваров, набережных и площадей в 29 населенных пунктах с населением больше 10 тысяч человек. Речь идет о территориях, которые ленинградцы выбрали на завершившемся 16 февраля онлайн-голосовании. На встречах обсуждают, чего не хватает жителям, чем важно наполнить пространство, чтобы охватить интересы максимального количества людей. Предложения учтут при разработке проектов, а строительно-монтажные работы запланированы на 2024 год. Они пройдут по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», который реализуется по поручению президента России Владимира Путина.
Расписание проектировочных сессий:
4 МАРТА
– Гатчина, 12:00 на пр. 25 Октября, д. 5
Территория проектирования – «Мариенбург»
– Коммунар, 13:00 в городской лаборатории Kommunar Living Lab
Территория проектирования – вдоль р. Ижора напротив д. 7 по ул. Бумажников
– Мурино, 14:00 в коворкинг-центре «МуриУм»
Воронцовский бульвар
6 МАРТА
– Бокситогорск, 12:00 во Дворце Культуры
Территория проектирования – вдоль дома 15 по ул. Южная
– Бугровское СП, 11:00 в здании администрации на Шоссейной ул.
Территория проектирования – Сквер «Порошки»
– Всеволожск, 14:00 по адресу Колтушское ш., д. 138
Территория проектирования – у физкультурно-оздоровительного комплекса
– Кировск, 15:00 во Дворце культуры города Кировска
Территория проектирования – Сосновый бор
– Никольское, 16:00 в здании администрации на Зелёной улице
Территория проектирования – Власьев ручей от Советского пр. до Никольской городской больницы.
– Шлиссельбург, 16:00 в библиотеке имени поэта М.А. Дудина
Территория проектирования – возле худ. школы
– Сосновый Бор, 17:00 в городской библиотеке на Ленинградской улице
Территория проектирования – сквер у ул. Молодежная 16
9 МАРТА
– Лодейное поле, 14:00 по адресу ул. Карла Маркса, д.36
Территория проектирования – Бульвар по ул. Гагарина 1.
– Тосно, 15:00 в коворкинг-центре по адресу: г. Тосно пр. Ленина д. 10
Территория проектирования – вдоль проспекта Ленина от д. 19 до д. 27
– пгт Янино-1, 15:30 по адресу ул. Шоссейная, д.46, КСДЦ
Территория проектирования – парк на ул. Новая
– Отрадное, 16:00 в здании МБУК КЦ «Фортуна» каб. 3
Территория проектирования – Яблоневая аллея