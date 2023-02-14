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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти голосуют за благоустройство

В Ленобласти голосуют за благоустройство

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
Ленобласть завершает голосование за благоустройство

Больше 78 тысяч жителей региона выбрали на портале Вместе47.рф пространства для благоустройства.

16 февраля в Ленинградской области завершается онлайн-голосование по выбору общественных территорий, которые планируется благоустроить в 2024 году. Выбор можно сделать из 304 пространств в 130 населенных пунктах. Победившие территории отправятся на отбор для включения в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2024 году.

«Почти месяц шло голосование на Вместе47.рф, осталось всего три дня. Приглашаю присоединиться жителей Ленобласти, которые пока не сделали свой выбор. Сейчас, по итогам почти четырех недель,  в лидерах по числу откликнувшихся жителей городов — Волхов (6003 человека), Гатчина (4237), Тихвин (4222), Мурино (3930) и Выборг (2864). В сельских поселениях активнее всего жители Новосветского (2072), Пудомягского (1033), Кипенского (873), Войсковицкого (811), Романовского (655),», — рассказал председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Александр Тимков. 

В голосовании могут поучаствовать жители Ленинградской области в возрасте от 14 лет, живущие на территории муниципального образования, где оно проводится. Один человек голосует один раз. Итоги будут опубликованы на сайтах sreda47.ru и gkh.lenobl.ru до конца февраля 2023 года.

Источник: Администрация Ленобласти
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