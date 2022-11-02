В Мариинском дворце наградили петербургского строителя за работу в Мариуполе

Почетную грамоту Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга сегодня вручили руководителю Службы заказчика Реставрационно-строительной компании «Технострой» Ивану Орынчуку. Строителя наградили за добросовестный труд и большой личный вклад в восстановление Мариуполя. Он уже более пяти месяцев работает в городе-побратиме Санкт-Петербурга.

– Сегодня наши петербургские строители трудятся в Мариуполе и делают все, чтобы там начали функционировать детские сады, школы, чтобы люди могли вернуться в свои жилые дома. Работа идет круглосуточно, как сейчас говорят – 24/7. Наши люди там действительно совершают трудовые подвиги, – сказал заместитель Председателя ЗС СПб Николай Бондаренко.

Особо было отмечено внимательное отношение, которое Иван Орынчук проявляет к нуждам жителей донбасского города. О гуманитарной миссии петербургских специалистов после своего возращения из Мариуполя рассказывал и спикер петербургского парламента Александр Бельский.

– Меня очень порадовал один из примеров: ребята из Петербурга, когда садятся обедать, они готовят для себя и того товарища. И сами пообедали, и поехали – развезли еду. Каждый кусок хлеба делят. На стройке работают 24 часа – восстанавливают школы, детские сады, общежития, чтобы люди могли в сложный зимний период переехать в тёплые дома. Любой отремонтированный сквер, новое открытое пространство для них – это большое дело, – сообщил он во время прямого эфира на радио «Комсомольская правда».