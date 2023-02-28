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Питерец.ру » Общество » Депутат «Единой России» Алексей Макаров проверил итоги капремонта офиса врачей общей практики при 48-й поликлинике

Депутат «Единой России» Алексей Макаров проверил итоги капремонта офиса врачей общей практики при 48-й поликлинике

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Единая Россия
«Единая Россия» продолжает контролировать реализацию народной программы

В феврале в Московском районе после капитального ремонта открылся офис врачей общей практики при поликлинике № 48. Это структурное подразделение, расположенное на Московском проспекте, 72, обслуживает более семи тысяч жителей. Провести в нём капремонт необходимо было без задержек и качественно. Такую цель в отношении социально значимых объектов ставит народная программа «Единой России», с которой партия в 2021 году шла на выборы и реализацию которой теперь единороссы контролируют по всей стране.

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, замруководителя фракции «Единой России» Алексей Макаров проверил, как справились строители и довольны ли врачи с пациентами.

«Это по сути новое, полностью преображённое помещение. Было очень приятно посмотреть, как всё получилось. Очень важно, что сейчас горожане имеют возможность получить первичные медицинские услуги около своего дома, по месту жительства, и здесь же при необходимости получить направление к врачу - специалисту уже в поликлинику», – отметил по итогам единоросс.

Заведующая поликлиническим отделением городской поликлиники № 48 Марина Фролова, в свою очередь, отметила: «Это отделение врачей общей практики рассчитано на семь тысяч человек, но обслуживаем мы уже больше, потому что район расстраивается, частично убрана промышленная застройка и построены большие жилые кварталы. Мощностей у нас не хватает. Люди действительно очень ждали открытие, неоднократно писали и звонили, узнавали, когда откроемся. Я думаю, что население довольно, ремонт отвечает всем стандартам».

Ремонтные работы в помещениях шли менее года, их качество всех удовлетворило. Пациенты отметили, что гардероб теперь размещён ближе к входу, что гораздо удобнее, и в целом чистота, свежий, обновленный вид помещений лишний раз свидетельствуют о внимании к людям.

Народная программа «Единой России» включает 294 положения, реализация которых предусматривается с 2021 по 2025 год. В ходе реализации программы уже созданы 213 тысяч социальных объектов – это новые и капитально отремонтированные школы и детские сады, реконструированные ДК, новые ФАПы и отремонтированные больницы, новые спортплощадки, благоустроенные дворы и парки, подключенные по программе социальной догазификации дома.

Источник: Единая Россия
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