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Петербургские сторонники «Единой России» провели «РосКвиз», посвященный Дню народного единства

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Единая Россия
Победителем стала команда из Московского района

Петербургские сторонники «Единой России» и молодогвардейцы провели совместную интеллектуальную игру «РосКвиз», приуроченную ко Дню народного единства. 

Игра состояла из четырех блоков, отличающихся друг от друга тематикой и уровнями сложности. Участники отвечали на вопросы, связанные с историей праздника и ключевыми событиями из летописи Российского государства.

Победителем стала команда Московского района, предоставив наибольшее количество правильных ответов. Второе  и третье место заняли представители Фрунзенского района и МО «Невский округ». 

«После длительного перерыва мы вновь собрались вместе для того, чтобы посоревноваться в заданиях на логику, сообразительность и смекалку. Представители молодежи сегодня продемонстрировали свои знания отечественной истории и показали, что только совместные усилия могут привести к победе», - сказал член регионального политсовета сторонников «Единой России» Дмитрий Баснев. 

«РосКвиз» - это командные соревнования на логику, сообразительность и смекалку, своеобразный микс разных телевизионных шоу: «Что? Где? Когда?», «Своя игра», «Брейн-ринг».

Источник: Единая Россия
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