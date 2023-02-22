Вице-спикер Заксобрания Николай Бондаренко помог жителям Каменки добиться чистоты во дворах

Проблемы жителей северных микрорайонов Приморского района, построенных АО «СК «РосСтрой», взял на особый контроль заместитель председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Николай Бондаренко (фракция «Единой России»). По обращению депутата прокуратурой Приморского района внесены представления в адрес руководителей управляющих компаний, не содержащих в нормативном состоянии территории жилых комплексов «Каменка» и «Новая Каменка».

Жильцы новых микрорайонов неоднократно обращались во все инстанции, чтобы привлечь внимание к ненадлежащему содержанию своих дворов. Решение вопросов благоустройства осложнялось тем, что застройщик в 2021 году был признан банкротом и в соответствии с начатой процедурой конкурсного производства принадлежащие должнику объекты коммунальной инфраструктуры были включены в конкурсную массу. Между тем, чистота и порядок – это «ежедневная потребность, которую нельзя отложить до финала истории с банкротом», настаивали жители.

В частности, жильцы ЖК «Каменка» неоднократно жаловались на плачевное состояние детских площадок по адресам: Парашютная ул., д. 56, д. 58 и пр. Королёва, д. 69. Люди опасались, что состояние площадок представляет серьёзную угрозу жизни и здоровью гуляющих здесь детей.

«Не один раз ко мне обращались жители новых микрорайонов Приморского района. Поскольку земельный участок, на котором расположены ЖК «Каменка» и ЖК «Новая Каменка», – в собственности застройщика-банкрота, образовался целый комплекс проблем, касающийся благоустройства внутриквартальных территорий, строительства социальных объектов, а также содержания имеющихся детских площадок. Обратился в прокуратуру Приморского района, и совместными усилиями добились первых результатов», – прокомментировал ситуацию Николай Бондаренко.

По обращению депутата прокуратурой Приморского района внесены представления в адрес руководителей управляющих компаний ООО «УК Согласие» и ООО «Комтехсервис» в связи с ненадлежащим техническим состоянием, уборкой снега и наледи на детских и спортивных площадках.

Кроме того, жители неоднократно жаловались на длительное отсутствие наружного освещения вокруг одного из домов на Парашютной ул., д. 56. Районной прокуратурой также по депутатскому обращению направлены необходимые документы в адрес СПб ГБУ «Ленсвет» для решения вопроса о передаче сетей наружного освещения на баланс городского учреждения. Это позволит в дальнейшем содержать и эксплуатировать сети, как следует.