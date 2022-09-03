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Питерец.ру » Общество » Александр Хинштейн: «Более 20 000 Волонтёров Победы стали соорганизаторами Международной акции «Диктант Победы»

Александр Хинштейн: «Более 20 000 Волонтёров Победы стали соорганизаторами Международной акции «Диктант Победы»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
волонтёрыпобеды.рф
В этом году Волонтёры Победы привлекли к акции рекордное число добровольцев как в России, так и за рубежом

В этом году Волонтёры Победы привлекли к акции рекордное число добровольцев как в России, так и за рубежом. Более 20 тысяч человек помогают провести «Диктант Победы».

Председатель Центрального штаба ВОД «Волонтёры Победы», Запред комитета ГосДумы по развитию гражданского общества Ольга Занко рассказала, как готовили волонтёров к диктанту: «Уже четвёртый год Волонтёры Победы занимаются подготовкой и организацией волонтёрских корпусов акции. В основном добровольцы «Диктанта Победы» – это молодые люди в возрасте от 16 до 25 лет. Чтобы стать волонтёром диктанта, добровольцам требовалось зарегистрироваться на сайте волонтёрыпобеды.рф, пройти онлайн-курс на платформе корпоративного университета Волонтёров Победы. После этого в регионах России и за рубежом отделения Движения провели очные обучения с активистами, где добровольцам рассказали про функциональные особенности. Вовлеченность молодежи подчеркивает их неравнодушие к истории нашей страны». 

Кроме того, «Волонтёры Победы» организовали к проведению акции площадки за рубежом в 18 государствах, в том числе ЛНР и ДНР. Например, «Диктант Победы» в Луганской Народной Республике написали на 50 площадках.

«Для нас данная акция имеет особое значение. Ровно 80 лет назад в сентябре 1942 года была основана антифашистская подпольная организация «Молодая гвардия». Сегодня мы находимся в музее той самой «Молодой гвардии». И мы, молодёжь Луганской Народной Республики, обещаем сохранить историческую память и не дадим никому её запятнать», – сказал замминистр культуры, молодёжи и спорта ЛНР Василий Носков во время телемоста с центральной площадкой «Диктанта Победы».
«Жители Республики активно участвуют в данной акции для прохождения Диктанта. Мы, как никто другой, знаем цену правдивой истории и насколько важно бороться с фальсификацией», – добавил Филипп Дробиняк, руководитель ВОД «Волонтёры Победы» в ЛНР.

В Сербии Волонтёры Победы организовали площадку «Диктанта Победы» исключительно на сербском языке. «К диктанту с удовольствием подключились как общества соотечественников, так и ветеранские общества, и общества, развивающие российско-сербское сотрудничество. К нам с радостью присоединилось и общество из Черногории «Светосавска», они известны тем, что по всей Черногории собирают подписи против санкций России. Всех воодушевило количество людей в России, интересующихся историей, и подобная инициатива имеет шанс стать популярной», – поделилась Ольга Литвинова, руководитель Международного представительства ВОД «Волонтёры Победы» в Сербии.

В Кыргызстане к мероприятию присоединились 7 регионов, 13 городов и сел, что в итоге составило 19 площадок и более 100 волонтёров. Соотечественники вместе с Волонтёрами Победы сопроводили акцию на Кубе, в Эквадоре, Камбодже, Казахстане, Египте, Армении, Таджикистане, Тунисе, Узбекистане и других государствах.

 «Диктант Победы» пишут все, кому небезразлична история нашей страны. Это не только проверка знаний об истории войны, это наша благодарность поколению победителей, нашим дорогим фронтовикам. Для каждого россиянина знание истории Великой Отечественной войны, уважение к нашим ветеранам – святой долг и обязанность, та нравственная особенность, которая никогда не позволит забыть нашу историю. То, что и сегодня даёт россиянам. нашим героям, участникам специальной военной операции, духовные силы противостоять современному нацизму», – подчеркнул координатор партпроекта «Историческая память», председатель комитета Госдумы по информации Александр Хинштейн.

Напомним, все желающие могут принять участие в акции онлайн на сайте диктантпобеды.рф. Итоги «Диктанта Победы» подведут в октябре. Победителям вручат билеты на Парад Победы на Красной площади.

Источник: волонтёрыпобеды.рф
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