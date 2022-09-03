Александр Хинштейн: «Более 20 000 Волонтёров Победы стали соорганизаторами Международной акции «Диктант Победы»

В этом году Волонтёры Победы привлекли к акции рекордное число добровольцев как в России, так и за рубежом. Более 20 тысяч человек помогают провести «Диктант Победы».
Председатель Центрального штаба ВОД «Волонтёры Победы», Запред комитета ГосДумы по развитию гражданского общества Ольга Занко рассказала, как готовили волонтёров к диктанту: «Уже четвёртый год Волонтёры Победы занимаются подготовкой и организацией волонтёрских корпусов акции. В основном добровольцы «Диктанта Победы» – это молодые люди в возрасте от 16 до 25 лет. Чтобы стать волонтёром диктанта, добровольцам требовалось зарегистрироваться на сайте волонтёрыпобеды.рф, пройти онлайн-курс на платформе корпоративного университета Волонтёров Победы. После этого в регионах России и за рубежом отделения Движения провели очные обучения с активистами, где добровольцам рассказали про функциональные особенности. Вовлеченность молодежи подчеркивает их неравнодушие к истории нашей страны».
Кроме того, «Волонтёры Победы» организовали к проведению акции площадки за рубежом в 18 государствах, в том числе ЛНР и ДНР. Например, «Диктант Победы» в Луганской Народной Республике написали на 50 площадках.
В Сербии Волонтёры Победы организовали площадку «Диктанта Победы» исключительно на сербском языке. «К диктанту с удовольствием подключились как общества соотечественников, так и ветеранские общества, и общества, развивающие российско-сербское сотрудничество. К нам с радостью присоединилось и общество из Черногории «Светосавска», они известны тем, что по всей Черногории собирают подписи против санкций России. Всех воодушевило количество людей в России, интересующихся историей, и подобная инициатива имеет шанс стать популярной», – поделилась Ольга Литвинова, руководитель Международного представительства ВОД «Волонтёры Победы» в Сербии.
В Кыргызстане к мероприятию присоединились 7 регионов, 13 городов и сел, что в итоге составило 19 площадок и более 100 волонтёров. Соотечественники вместе с Волонтёрами Победы сопроводили акцию на Кубе, в Эквадоре, Камбодже, Казахстане, Египте, Армении, Таджикистане, Тунисе, Узбекистане и других государствах.
Напомним, все желающие могут принять участие в акции онлайн на сайте диктантпобеды.рф. Итоги «Диктанта Победы» подведут в октябре. Победителям вручат билеты на Парад Победы на Красной площади.